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Erdoğan: ''Bana saldıran, Türkiye’ye düşmanlık ediyor''

Erdoğan: ''Bana saldıran, Türkiye’ye düşmanlık ediyor''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampında "Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı'na saldıranlar aslında büyük ve güçlü Türkiye idealimiz ve Türkiye'nin bizzat kendisine düşmanlık ediyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da düzenlenen 30’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında konuştu.

Kendisini Türkiye ile özdeşleştiren Erdoğan, "Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı'na saldıranlar aslında büyük ve güçlü Türkiye idealimiz ve Türkiye'nin bizzat kendisine düşmanlık ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, son günlerde giderek sertleşen ve etik sınırları aşan söylemlerini de "Bazen mücadelemizi sürdürürken üslubumuzu sertleştirmek zorunda kalıyoruz" şeklinde savundu.

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Etiketler recep tayyip erdoğan bana saldıranlar Türkiye düşmanı cumhur ittifakı
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