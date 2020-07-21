Erdoğan: ''Başkanlık sistemi şimdiye kadarkilerin en iyisi''

Cumhrubaşkanlığı sisteminin iki yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sistemin verdiği imkanlarla eksiklerimizi hızla tamamlayıp aksaklıkları düzeltebiliriz" dedi. Erdoğan, "Biz yaptık en doğrusu bu gibi inatlaşmaya gitmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak her türlü değişime açık olduklarını söyledi.

Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yapıyor:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda doğrudan millet iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformu.

15 Temmuz'da milletimiz dünya demokrasi tarihine geçmiştir. 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Beka harekatlarımızda şehit olanların da kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Tüm dostlarımız ve kardeşlerimizin geleceği için bu mücadelesini sürdürmeye kararlıyız.

Yılbaşından bu yana corona virüs belasıyla, bunun yıkıcı salgın olarak tahribatına karşı pek çok ülkenin yalpaladığı dönemde Türkiye farkını ortaya koymuştur. Türkiye'yi bu süreçte örnek ülke haline getirdik. Bu kutlu yürüyüşte kalbi ve fiili desteği ile ülkesinin yanında yer alan herkesten Allah razı olsun diyorum.

"DEĞİŞİMİN SANCISI KAÇINILMAZ"

Hayatımızın hiçbir döneminde milletimize karşı durmayı aklımıza getirmedik. Türkiye, yeni sistemle bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkanına kavuştu. Yeni sistemin verdiği imkanlarla eksiklerimizi hızla tamamlayıp aksaklıkları düzeltebiliriz. Yönetim sistemimizi değiştirirken siyasetten sosyal düzeltmelere kadar pek çok alanda değişimin sancılarının yaşanması kaçınılmazdır.

ERMENİSTAN'A MESAJ

Geçmişinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ülkeyiz. Ermenistan saldırılarında mazlumları hiçbir zaman yalnız bırakmadık bırakmayacağız. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz.

"HER TÜRLÜ DEĞİŞİME AÇIĞIZ"

Bu yönetim sistemi her türlü değişikliğin süratla yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Biz yaptık en doğrusu bu gibi bir inatlaşmaya gitmeyeceğiz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır.

"REFORM TEMELLİ ANLAYIŞLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni isimlere görev vermekten çekinmedik. Reform, icraat ve değişim temelli anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bazı bakanlıkları isimleriyle muhafaza edip bazı bakanlıkları birleştirdik. Bakanlık sayısını 35'ten 16'ya indirdik. Cumhurbaşkanı yardımcısı atadık.

Salgın döneminde dijitalleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son iki yılda Cumhurbaşkanı olarak kendi imzamızla çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk. Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında planladığımız 2 bin 384 ana eylemin yüzde 93'ünü tamamladık.

MISIR'IN LİBYA'YA ASKER GÖNDERME KARARI

Libya'daki gelişmeleri takip ediyoruz, prim vermeyeceğiz."