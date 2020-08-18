Erdoğan Bayraktar'dan kafa karıştıran paylaşım

Bayraktar paylaşımında, “Meyva ağacının dibinden çıkan yabani fidanlar aşı tutmadı. Budanan ana ağaç dal verip çiçek açabilirse, meyva verecek!” ifadelerini kullandı.

Bayraktar’ın bu paylaşımı “Ne demek istedi” sorusunu akıllara getirirken, tweet, AK Parti içerisindeki tartışmalara bir gönderme olarak yorumlandı.

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından bakanlığı bırakmıştı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eski Başkanı da olan Bayraktar, AK Parti'den 24. Dönem Trabzon Milletvekiliydi.