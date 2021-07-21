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Erdoğan bayramlaşma mesajında yorgunluğa yenik düştü...

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramlaşma video mesajında birkaç saniyeliğine gözlerinin kapandığı anlar dikkatlerden kaçmadıç

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatı bayramlaşma programına video konferans yoluyla katıldı.

Erdoğan konuşmasının ortasında duraksayan ve gözleri kapanan Erdoğan, birkaç saniye sonra sözlerine kaldığı yerden devam etti.

Erdoğan'ın sadece birkaç saniyelik yorgunluğuna yenik düştüğü anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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