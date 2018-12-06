Erdoğan ''bazıları rahat durmaz'' diyerek kimleri kastetti ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 temasları ve Güney Amerika gezisi sonrasında yurda döndü. Erdoğan yurda dönüşünün ardından Ankara'da önceki gün önemli açıklamalarda bulundu. MHP ile seçim ittifakına ilişkin konuşan Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Çünkü biliyorsunuz; bazıları rahat durmaz, durmadan karıştırmanın gayreti içine girer. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur ittifakını çok sağlam çok diri tutmamız gerekiyor" dedi.

Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, bugünkü yazısında Erdoğan'ın "bazıları rahat durmaz" sözünün şifresini ele aldı.

Müderrisoğlu, “O uyarının manası!” başlıklı yazısında, “Müzakerelerin içinde olmamakla birlikte, ne olup bittiğini öğrenmeye hevesli ve konum olarak yatkın bazı isimlerin, yeniden samimiyet testinden geçmeleri gerektiği bir gerçek. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte miadını dolduran, ‘eski ayları kırpıp, yıldız yaparlar’ misali arayışta olan aktörlerin varlığı da bir sır değil” ifadelerini kullandı.