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Erdoğan: ''Ben ekonomistim''

Erdoğan: ''Ben ekonomistim''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ekonomist' olduğuna dair açıklamasını yineledi. Erdoğan, "Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl aralık ayında, "Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi. Ama ülkemin başkanıyım" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri tepkilere neden olmuş ve o tarihten bu yana muhalefetin, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirisinde kullandığı bir argüman haline gelmişti.

Erdoğan'ın, önceki gün Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirdiği gençlerle buluşma programının görüntüleri paylaşıldı.

Erdoğan, Gençlerle Buluşma programında da, kendisini yine ekonomist ilan etti. Erdoğan, "Bizim 'yap-işlet-devret' diye bir prensibimiz var. Pazarlığımızı yaparız, 15 sene, 20 sene belki daha fazla, bu şehir hastanesini yaparlar, işletirler ve bu yaptığımız anlaşmaya göre de 15 sene sonra, 20 sene sonra hastaneyi nereye bırakırlar, devlete bırakırlar ve bizim cebimizden de bir kuruş çıkmaz. Bu aslında kaynak oluşturmanın yollarıdır. Ben ekonomistim, siz ne kadar kaynak oluşturursanız, devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz, yaptığımız bu ama bay Kemal'in kafası bu işlere basmaz, anlamaz bu işlerden" ifadelerini kullandı.

Etiketler recep tayyip erdoğan ekonomi ekonomist cumhurbaşkanı
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