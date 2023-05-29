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Erdoğan, Biden ile görüşecek

Erdoğan, Biden ile görüşecek
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile görüşeceğini açıkladı.

Kalın, katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrasındaki gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor" ifadelerini kullandı. 

Etiketler recep tayyip erdoğan joe biden abd
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