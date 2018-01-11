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  4. 11 Ocak 2018 23:11

Erdoğan: ''Bir an önce durdurun''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede İdlib ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını söylediği belirtildi.

Erdoğan: ''Bir an önce durdurun''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Şam rejiminin İdlib'te ve Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından da önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriyekonusundaki son gelişmeler ele alındı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projeleri de dahil, enerji alanındaki işbirliğine değinen iki liderin, ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettikleri belirtildi. İki lider, Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısının yanı sıra, Soçi Kongresi hakkında da görüş teatisinde bulundular..

rusya , erdoğan , putin
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