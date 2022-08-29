Erdoğan: Bir de utanmadan işsizlik var diyorlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Kütahya Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

30 Ağustos 1922-2022 Büyük Zafer'in 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında Kütahya Toplu Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Dumlupınar zaferimizin 100'üncü yılı vesilesiyle Kütahya'ya gelerek hem sizlerle hasret gidermek, hem zafer sevincimizi paylaşmak, hem de tamamlanan eserlerin açılışını yapmak istedik. İnşallah birazdan bu eserlerin bazılarının açılışını canlı bağlantı yoluyla gerçekleştireceğiz.

Çanakkale'den Kut'ul Amare'ye kadar zaferler kazanan Osmanlı, Sevr anlaşmasıla adeta dermansız bırakılmıştır. Vatan topraklarını işgale başlayan düşman, karşılaştıkları zorluklarla, bu görevi Yunan'a bırakmıştır. İstiklal mücadelesini, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu'ya taşıyan milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak hazırladığı ordusuyla Kocatepe ve Dumlupınar'da yeni bir destanın girizgahını yapmıştır.

Kocatepe'den başlayıp Dumlupınar'a uzayan büyük taarruz sonrası bu millet, o imanlı yürekleriyle imansızları İzmir'den denize döktü. Mücadelenin sadece silahla, parayla değil, imanla, kararlıkla azimle kazanıldığını herkes gördü.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Hükümete geldiğimizde 2 asırdır alt yapısı ihmal edilmiş, siyasi ve askeri gücü sürekli törpülenmiş bir Türkiye devraldık. Biz hedeflere doğru yürüyüşümüze asla ara vermedik.

Terörle mücadele Türkiye'nin sorunlarında ilk sıradaydı. Bütün terör inlerini bunların kafalarına geçirdik. Bundan sonra da geçirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda dışarıdan ve içeriden engellemelerle karşılaştık. Hamd olsun hepsinin üstesinden geldik. Milletimize kazandırdığımız eserlerin yanında, küresel gelişmelerde de Türkiye'yi dünyanın en stratejik ülkelerinin arasına getirdik.

'SABIR VE DESTEK İSTİYORUM'

Siz bakmayın Avrupa'nın sorun yokmuş gibi davrandığına. Avrupa'da şu an market rafları boş. Doğal gaz bulamıyorlar. Bizim vatandaşımız ise Tarım Kredi'den ucuz ürün almaya devam edecek.

Türkiye, yıllar önce tercihini istihdam ve üretimden yana yaparak ekonomik modelini değiştirdiği için küresel fırtınadan en az kayıpla çıkacaktır.

Tarım kredi kooperatifleriyle vatandaşımıza ürünleri daha ucuz satmaya başladık. Buna artarak devam edeceğiz. Market sayısını süratle 2000-3000'e çıkaracağız.

Yılbaşından sonra aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız politikaların vatandaşlarımızın günlük hayatlarındaki olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz. Hep söylediğim gibi biraz sabır ve daha çok destek istiyorum. Çünkü bizim en büyük gücümüz birliğimizdir.

'BİR DE UTANMADAN İŞSİZLİK VAR DİYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış törenine geçildi. Erdoğan, açılışı yapılan tesislerin temel atma törenlerine sırasıyla video konferans ile katıldı. Erdoğan, bir fabrikanın açılışı sırasında 'burada kaç kişi çalışacak?' diye soru sordu, 'bin 150 kişi çalışacak' cevabını alınca da 'bir de utanmadan işsizlik var diyorlar' yanıtını verdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Burada bin 150 kişi çalışıyor. Bu daha da artacak inşallah. İngiltere, Almanya, İspanya'ya ihracat da başlamış durumda. Yani, burada Kütahya'da istihdam sorunu Allah'ın izniyle yok. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki 'İşsizlik var.' Ne işsizliği ya. Yeter ki iş istesin vatandaş. İş çok. Ama ne diyor: Benim istediğim gibi iş yok."