Erdoğan: Bir yılda 650 bin konut yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Pazarcık Depremi Sonrası 17 bin 902 Afet ve Köy Konutu İlk Temel Atma Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Asrın felaketi olan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Kahramanmaraş, 6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerimiz arasında bulunuyor. Sadece Kahramanmaraş'ta vefat edenlerin sayısı 12 bin 307'yi buldu.

Biz bu topraklarda bin yıldır ne facialar yaşadık. Kimi zaman tıpkı 6 Şubat depremleri gibi felaketlerle sarsıldık, kimi zaman haçlı seferlerinden Moğol istilasına kadar doğrudan varlığımızı hedef alan saldırılara uğradık. Hiçbiri karşısında da yılmadık. Depremin, selin, heyelanın, yangının ve diğer afetlerin yıktığını yeniden yaptık. Sınırlarımıza dayanan tacizlere cevabımızı sınır ötesinde harekatlarla verdik.

Yıkılan her binamızı yeniden yaparak konutuyla, iş yeriyle, caddesiyle, okuluyla, hastanesiyle şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Yaşadığımız her müsibeti daha büyük atılımların basamağı haline getirerek yolumuza devam ediyoruz.

Deprem evlerimizi yıkmış, canımızı yakmış olabilir. Ama bu felaket mücadele azmimizi asla elimizden alamayacaktır. Siz birilerinin buralara gelip umutlarınızı söndürmeye çalışmasına aldırmayın. Nice büyük badireleri atlatan bu millet ve bu devlet deprem felaketinin yaralarını sarmaya da muktedirdir.

'BÜTÜN AFETLERİN ÜSTESİNDEN BİZ GELDİK'

Depremin 45. gününde arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamış, hasar tespit çalışmalarında sona gelmiş, enkaz konusunda mesafe kat etmiş, kalıcı konutların inşasına başlamış durumdayız. Bir yıl içinde yıkılan şehirleri ayağa kaldıracak başka ülke bulamazsınız. Burası Kahramanmaraş. Biz Van depreminde bunu yapmadık mı? Bingöl'de yapmadık mı? Antalya'da yapmadık mı? İzmir'de yapmadık mı? Daha ne diyeyim. Nerede bir deprem varsa, nerede yangın, sel afeti varsa hepsinde de Kastamonu'ya varıncaya kadar oralarda da bütün bu afetlerin üstesinden biz geldik.

AFŞİN'E YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜJDESİ

Enkazın yarısından fazlasını kaldırdık. Bölgede dağıttığımız çadır sayısı 525 bini, konteyner sayısı 32 bini buldu. Konteyner ve prefabrik kentlerin kurulumu devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 600 bine yakın vatandaşımıza barınma imkanı sağladık. Çiftçi ve üreticilerimizin zararlarını telafi amacıyla mazot, gübre, hayvancılık desteği başta olmak üzere her türlü adımı atıyoruz. Kahramanmaraş'ta mevcut organize sanayilerimizi güçlendirirken, Afşin'e yeni bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz.

Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık. Bu rakamlar halen süren tespit çalışmalarına göre artabilecektir. Temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor. Konutlarımızı güvenli yerlerde, köy evlerimizi ahırı ve bahçesiyle yapıyoruz. Şehrin merkezindeki yerleşimi ve ticari alanları depreme uygun şekilde ihya ederken, yeni konutlarımızı huzurlu yerleşim yerleri olarak hazırlıyoruz. Bir yılda 650 bin konut yapacağız. Sözleşmeleri imzaladık.