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Erdoğan: ''Birileri terör örgütlerini üzerimize salmaya çalışıyor''

Erdoğan: ''Birileri terör örgütlerini üzerimize salmaya çalışıyor''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, ''Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir'' açıklamasında bulundu.

"Eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarı taşıyoruz" diyer Erdoğan, ''Ülkesini kendi sorunlarını çözmüş olarak bölgesel liderliğe yükselttik. Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Bu proje bölgenin ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Bu projenin bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacak. Bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği yere bir adım daha yaklaşacaktır. Bölgede nasıl huzuru tesis ettiysek, bu tür altyapı çalışmaları ile kalkınma konusundaki adımlarımızı atıyoruz.
Milletimiz yaşadığı onca kayıpları, acıları asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. Demokrasi ve Kalkınma Altyapısını daha büyük atılımlara dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı sağlıyor.

Eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarı taşıyoruz. Ülkesini kendi sorunlarını çözmüş olarak bölgesel liderliğe yükselttik.

Yatırımla, istihdamla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız."

Etiketler recep tayyip erdoğan terör terör örgütleri açılış
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