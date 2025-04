Erdoğan: ''Bölgemizde yeni bir kriz çıkmasını istemiyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzman Erbaş Komando mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ''Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzman Erbaş Komando mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında, ''Türkiye Cumhuriyeti barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Malazgirt'teki akınlardan İstanbul'un Fethi'ne kadar şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyoruz. Rabbim bu cennet vatanın her bir köşesine hakkıyla sahip çıkmayı, Türkiye'yi her alanda muzaffer kılmayı, birlik iklimini ülke çapında yeşertmeyi hepimize nasip eylesin diyorum.

Mevla'dan her bir Mehmetçiğimize vazifelerinde üstün muhakafiyetler niyaz ediyorum. Sizi binbir emekle büyüten ailelerinize de selamlarımı iletiyor, Allah onlardan razı olsun diyorum. Almaya hak kazandığınız mezuniyet belgeleri havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde korkusuzca vereceğiniz mücadelesinin namus beratlarıdır.

En yalçın tepelerde, en zorlu hava koşullarında, hayatının pahasına vatanımıza hizmet edeceksiniz. Rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan bayrak inmesin diye anadan, yardan, candan geçeceksiniz. Vazifenizi icra ederken, şu hususu asla unutmamanızı istiyorum; Bu toprakları bin yıldır gerektiğinde kanlarıyla sulayan, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla yeşerten bu millet sıradan bir topluluk değildir.

"BÖLGEMİZDE YENİ BİR KRİZİN ÇIKMASINI İSTEMİYORUZ"

Geçmişi böylesine şanlı, böylesine şerefli bir milleti tüm unsurlarıyla geleceğe taşımak hepimizin esas gayesidir. Türkiye Cumhuriyeti barışın, istikrarın tarafındadır. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan bölgesinde huzurun egemen olmasını samimiyetle istemektedir. Yıllardır çatışmalarla boğuşan bölgemizde yeni bir krizin çıkmasını asla istemiyoruz. Ülkemizin etrafında barış ve güvenliğin hakim olduğu yeni bir iklim olsun istiyoruz.

"HEDEFİMİZ TERÖR TÜRKİYE"

Ekonomiden, dış politikaya birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de verilen emeklerin karşılığını almaya başladık. Örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesi ve varlığını etkisiz hale getirdik. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla terörü kaynağında kurutma noktasına geldik. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak amacıyla ittifak ve iktidar olarak kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz. Netice alana kadar aynı iradeyi muhafaza edeceğiz. Kahraman ordumuzun kahraman mensupları sizler yalnızca ülkemizin caydırıcı gücü değil, bölgemizin barış ve rahatının da teminatısınız.