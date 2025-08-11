Erdoğan: Bu dosyada kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Usulsüz diploma soruşturmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, ''30 yıl sonra İstanbul’da yakayı ele verenlerin konumları ve unvanlarına nasıl bakılmadıysa bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı.'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, 1 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti.

Erdoğan konuşmasından satır başları:

Dün akşam saatlerinde Balıkesir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, vefat eden vatandaşımıza Allahtan rahmet, hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı ilçemize yönlendirdik. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik, bize de anbean takip ettik, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor, bakan arkadaşlarımız kendi alanları ile ilgili bilgileri şeffaf bire şekilde paylaştılar. Her deprem ve sarsıntı ile depreme hazırlık konusunun önemini hatırlıyoruz. Hükümetimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere yapı stokunun yenilenmesi konusunda gayretleri bilinmektedir. Ancak merkezi idarenin tek başına altından kalkacağı bir yük değildir. İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve şehir sakinleri ile beraber el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhu ile yürütmemiz şart, bir mutabakat oluşmalı, herkes elini taşlın altına koymaktan kaçmamalıdır.

"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bugün 15 yaşındayken şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’in şahadetlerinin 8. yıl dönümü. Vatan ve bayrak için toprağa düşen bu iki kahramanın için ruhları şad olsun, mekânları cennet olsun. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. Geçen hafta bu hedef için anlamlı bir adım atıldı. Muhalefetin de katılımıyla Milli Dayanışma ve Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu Meclis’imizin desteklemesi ve sahiplenmesi açısından son derece kıymetliydi. Komisyonun ilk iki toplantısı ile kararların oy birliği ile alınması ümit vericiydi. İlk günden beri tavrımız nettir, milli meselelerde milli duruş sergilemesi siyaset kurumunun millete karşı görevidir. Türkiye hepimizin ortak yurdudur, bu devlet Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevesiyile, Sünnisiyile 86 milyonun yurdudur.

"KOMİSYONA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Hayat tarzımız, siyasi görüşlerimiz, ve fikirlerimiz farklı olsa da Türkiye’nin asli sahibidir, ne farklı düşüncelerimiz, ne günlük tartışmalar bunun önüne geçmemelidir. 86 milyonun huzurunu ve istikbalini ilgilendiren böyle bir meselede desteğini, katkısını ve yol gösterici eleştirisini önemsiyoruz. Türkiye’nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağırıdır, komisyonun milletimizin beklentileri doğrultusunda komisyonumuz üzerine düşeni yapacaktır. Bizlerde komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz. Cuma günü Milli Savunma ve İçişleri Bakanı ile MİT Başkanı komisyona kapsamlı sunum yaptılar ve üyeleri bilgilendirdiler. Hep beraber akan kanı durduralım, acı ve gözyaşını dindirelim.

Dün Cumhurbaşkanı olarak milletimize hizmet olarak 11 yılımızı alnımızın akıyla tamamladık. Hem halkımızın hem de hakkın huzuruna gönül rahatlığı ile çıkmanın huzuru içindeyiz. Milletimizin güvenine ve hayır duasına mazhar olmak için içeride ve dışarıda çok katmanlı bir mücadele içindeyiz. Son kabine toplantısından bu yana durmadan ve dinlenmeden koşturduk. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı nedeniyle Kazakistan Cumhurbaşkanı ve heyetini misafir ettik, 20 anlaşma imzaladık, ticaret hedefimiz olan 15 milyar dolara ulaşmakta kararlıyız. 20 yıldır hayata geçirdiğimiz Afrika açılımı ve Türkiye-Afrika politikalarının meyvelerini çeşitli alanlarda topluyoruz. 2002’de kıtada 12 büyük elçiliğimiz varken bugün bu sayı bugün 44’e yükseldi. Ankara’daki Afrika Büyükelçiliklerini sayısı 38’e ulaştı. Ticaret hacmimiz 2002 yılında 4,3 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 9 kat artışla 2024 yılı sonu itibari ile 36.6 milyar dolara çıktı. Türk müteahhitleri Afrika’da, 97 milyar dolar 2031 proje üstlendi. Afrika’daki yatırımlarımız 10 milyar dolara ulaştı. Kazan kazan anlayışı ile işbirliği modelini tüm dünyaya gösterdik. Kıtaya beyaz adamın gözünden bakan sömürgeleştirilmiş kafalara rağmen başardık. Bu kapsamda Senegal ve Gabon ile toplam 12 anlaşma imzalandı.

İtalya Başbakanı ve Libya Başbakanını misafir ettik, üç ülkeyi ilgilendiren konuşları ele aldık. Hafta sonu Filistin Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaparak İsrail’in Gazze’ye yönelik işgal planlarını değerlendirdik, Türkiye’nin bu konudaki duruşunu ifade ettik. Netanyahu ve katliam şebekesinin siyasi ömürlerini uzatmak için bölgemizi daha büyük felaketlere sürüklemesine izin vermeyeceğiz. İslam İşbirliği’ni olağanüstü toplantıya çağırdık.



"GAZZE'Yİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Gazze'yi asla yalnız bırakmayız. Gazze'deki vahşeti durdurmak için her şeyi yapıyoruz. İsrail'e en net tepkiyi Türkiye veriyor. Şunu aziz milletimin bilmesini isterim. Terör Devleti İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik vahşeti, barbarlığı, kıyımı, işkencesi, zulmü karşısında en net tepkiyi veren ülke Türkiye'dir. Sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz başta olmak üzere milletimiz de Gazze halkını asla yalnız bırakmıyor. Buna 50 bin genç arkadaşımızın katıldığı Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulları finali programında bizzat şahit olduk. Gözleri ümitle, sevgiyle, imanla ışıldayan genç kardeşlerimin varlığı bize hem umut verdi hem de bizleri çok farklı dünyalara götürdü. Vicdanıyla, ahlakıyla, ufkuyla, özgüveniyle ve tabii ki başarılarıyla kıvanç kaynağımız olan bir gençlik maşallah kükremiş sel misali gümbür gümbür geliyor. Hem TÜGVA'daki genç arkadaşlarıma hem de Cumartesi günü temiz yürekleriyle Gazzeli Müslümanlar için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyen on binlerce kardeşime buradan şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Gazze'nin huzura, barışa, özgürlüğüne kavuştuğu o güzel günleri görmeyi bizlere nasip eylesin diyorum.

"ÖNLERİNE GELENE KARA ÇALIYORLAR"

(Usulsüz diploma soruşturması) Önlerine gelene kara çalıyorlar. Bu dosyada kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Tespit eden de şikayet eden de devletin kurumları. Her şey kanuna nizama uygun yürütüldü. Biraz ilkeli olun. Herkim milletin hakkına giriyorsa yakasına yapışmaya devam edeceğiz. Kim olursa olsun buna gerekli cezaları alacaklardır. Sonuna kadar takipçisi olacağız.