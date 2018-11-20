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  4. 20 Kasım 2018 12:02

Erdoğan: Bu içeri alınınca neden rahatsız oluyorsun ? - Canlı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bakanlıklarımızda sistemin henüz tam oturmamış olmasından dolayı bazı sıkıntılar olduğunu ve bürokraside bundan kaynaklı rehavet olduğunu biliyoruz. Bunları en kısa sürede aşacağız. Böyle dönemler imtihan dönemleridir. Başarılı olanlar milletimizin gönlünde yerini alacaktır.

Çevrecilik adına yakıp yıkanlar sokakları ateşe verenler gelip millet bahçelerine bakıp gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor. Gezi olaylarında bu olayları yapanların finansörü konumundaki şu anda cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı birçok malum kişi akademisyenler de var. Bunlar geçenlerde gözaltına alındı. Malum çevreler Batı dünyası açıklamalar yapılıyor. Türkiye'de de bu işlerin finansörü durumunda olanlar var. Bunlar içeri alınınca neden rahatsız oluyorsun?

Akademisyenlere gözaltının altından Gezi Parkı çıktı: 20 gözaltı varAkademisyenlere gözaltının altından Gezi Parkı çıktı: 20 gözaltı var

Dün TürkAkım hattının Karadeniz'den ülkemize ulaşması törenine katıldık. Konuşacaksak bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç alakanız yok mu? Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna böyle bri yatırım gerçekleşiyor. Ülkemize yeni bir doğalgaz imkanı oluyor. Bu gündeminizde değil. Gündemlerinde hala biz Türkiye'yi nasıl karıştırırız bu var. Ülkemizi bölemeyeceksiniz böyle bilin.

Partimiz aday belirlemek  için kesintisiz mesaide. Titiz araştırma, soruşturma ile adayları netleştiriyoruz. Aday tespiti noktasında sık sık bir arata geldik. İlçelere de inmeye başladık.  

TÜRKÇE EZAN TARTIŞMASI

Dünyanın kendini 21. yy'nin ikinci yarısına hazırladığı dönemde birilerinin ıslarla 60-70-80'lerin baskı iklimine taşımaya çalışıyor olması manidardır. Yapılmaya çalışılan gericiliktir. Hala tek parti dönemini özleyenlere söylenecek başka ne söz olabilir? Milletimiz tek parti dönemini vicdanında hakettiği yere oturtmuştur. 

İstanbul'un su sıkıntısını giderdik. Diğer illerde asırlık ihmalleri gidermek de bize nasip oldu. İzmir'in su sıkıntısını biz giderdik. Adı yasaklarla, yoklukla özdeşleşen bir partinin hala aynı kafada gidiyor olması ülkemizin bir talihsizliğidir. Adımını millet düşmanlarıyla birlikte atanlar artık siyasette hortlayamayacak.

Doğrudan milletin kendisine hakaret eden CHP kafası 31 Mart'ta hak ettiği dersi bir kez daha sandıkta alacaktır. Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gidecekler.  Kaybettikleri mevzileri kazanmak için yeni taktikler üretecek kabiliyeti olmayanlar eski usul yöntemleri tedavüle sokuyor. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...

recep tayyip erdoğan , ak parti
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