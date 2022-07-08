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Erdoğan: Bu menfur saldırıyı kınıyorum

Erdoğan: Bu menfur saldırıyı kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum'' dedi.

Japonya Eski Başbakanı Şinzo Abe'nin suikast sonucu öldürülmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Erdoğan, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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Etiketler recep tayyip erdoğan japonya suikast
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