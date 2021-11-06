Erdoğan: ''Bu millet sana bu devleti teslim eder mi?''

Batma'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bay Kemal çıktı ne diyor? Gelirse Kandil'i yerle yeksan edecekmiş. Ya Bay Kemal bu millet sana bu devleti teslim eder mi?'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

*Uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Güzel yüzünüzü görmekten memnuniyet duyuyorum. Biz sizi Allah için seviyoruz.

*Ilısu Barajını hizmete aldık. Santralde üretilecek elektrik ülkemizin enerji ihtiyacımızın karşılanmasına önemli katkı sağlayacak. Batman’ı bu yatırımdan mahrum bırakmak için hem içerde hem dışarda kirli kampanyalar yürütüldü. Elbette sadece Ilısu ile yetinmiyoruz. Bugün burada yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının OSB’deki fabrikaların da resmi açılışlarını yapıyoruz. Biz sizin için varız.

4000 YENİ İSTİHDAM

*Bölgemizin önemli gelir kaynaklarından olan fıstık üretimini karşılamak için 12 bin hektarlık alanda yürütülen Menengiç aşılaması çalışmaları ile çok sayıda hayvancılık projelerinin açılışını yapıyoruz. Batman OSB’de faaliyete giren 36 fabrikayı da buradan açıyoruz. 500 milyon liralık yatırım ile açılan bu fabrikalar sayesinde şehrimiz 4000 yeni istihdam sağlanmıştır. İşte bununla birlikte işsizliğin belini kırıyoruz. Yeni bir OSB’nin kurulumuna başladık. Huzura kavuşan Batman’ın yükselişini takdirle izliyor ve gerekli desteği veriyoruz. 20 yıl önce nasıl bir Batman vardı bugün nasıl bir Batman var.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm bu kamu ve özel sektör projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

*Batman yıllarca terör örgütünün zulmü altında acılar çekmiş bir şehrimizdir. Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma dönemindeki sıkıntılarına baktığımızda karşımıza hep tek parti döneminin ayak izleri çıkmaktadır. Biz bu toprakları hep kanımızla, hep alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık. Ne zaman ipler tek parti zihniyetinin eline geçti o zaman sıkıntı çekmeye başladık. Ülkenin başına bir felaket gibi çöken bu zihniyete karşı milletin safında yer alanlar çeşitli darbelerle susturuldu.

"BATMAN'A 19 YILDA 16 MİYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

*Bu topraklarda bin yıldır birlikte yaşayan insanlar olarak vatanımıza yönelik her türlü saldırıya birlikte karşı koyduk. Bütün bu yanlış uygulamalar bölgede terör örgütlerinin zemin bulmasına yol açan zehirli bir iklimin oluşmasına yol açtı. Hükümete geldiğimizde işte böyle bir bölge fotoğrafıyla karşı karşıyaydık. Hemen kolları sıvadık. İlk iş olarak insanların gönül dünyalarında baskı ile eşleşmiş olağanüstü hali biz kaldırdık. Biz 76 üniversite ile geldik. Geldikten sonra bu sayıyı 206 üniversiteye çıkardık. İşte Batman Üniversitesi bunlardan biridir. Geçtiğimiz 19 yılda Batman’a 16 milyar liralık yatırım yaptık.

Şehrimizde 500 yataklı hastanemizin ihale süreci başladı. TOKİ kanalı ile 5392 konutu tamamladık 960 konutun yapımı devam ediyor. 3 millet bahçesi projemiz var. Batman’da biz göreve geldiğimizde bölünmüş yol 13 kilometreydi. Buna 149 kilometre ilave ile uzunluğu 162 kilometreye çıkardık. Biz buyuz. Biz eser üretiriz. Kardeşlerim eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri.

"TERÖR ÖRGÜTÜ BU TOPRAKLARDAKİ İNSANLARLA BAĞININ OLMADIĞINI ISPATLADI"

*Batı bize ne diyordu? Bunlar sessiz devrim yaptı. Böyle ifade ettiler. Kürtçe konuşmanın, türkü söylemenin, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkarılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık. Terör örgütünün buradaki insanlarımız üzerinde kurduğu vesayeti de param parça etik. Yaptıklarımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Biz ülkemizi büyüttükçe birileri bundan rahatsız oldu. Çözüm süreci diye akıllarda kalan son bir hamle ile Türkiye’ye terör örgünden kurtaracak bir adım daha attık. Amacımız artık bu meseleyi ülke gündeminden çıkartıp enerjimizi asıl hedeflerimize yöneltmekti. Başlattığımız bu samimi süreç terör örgütünün kan dökmeyi ve silahı seçmesi nedeniyle yarım kaldı. Bizzat terör örgütü yöneticileri Avrupa başta olmak üzere çatışmayı sürdürmek için baskılar yapıldığını söylüyor. Terör örgütü hiçbir gerekçesi kalmadığı halde ısrarla şiddeti seçen tavrıyla bu topraklarda yaşayan insanlarla aslında hiçbir bağı olmadığını ispatlamıştır. Parayı verenin istediği gibi yönlendirdiği bu örgüt en çok Kürt kardeşlerimin kanını döktü.

"BAY KEMAL BU MİLLET SANA BU DEVLETİ TESLİM EDER Mİ?"

*Bay Kemal çıktı ne diyor? Gelirse Kandili yerle yeksan edecekmiş. Ya Bay Kemal sana bu millet bu devleti teslim eder mi? Biz biriz, beraberiz hep birlikte Türkiye’yiz. Ne Türkiye’nin ne bölgenin geleceğinde bu örgütün yeri yoktur, olmayacaktır.

Biz bölgemizde yaşanan haksızlıklara, adaletsizliklere zulümlere ne dedik? One minute… One minute dedikçe önümüze kurulan tuzakların sayısı da artıyor. Sen kimsin ya... 10 tane büyük elçi çıkmış bize akıl vermeye çalışıyor. Maalesef bunlara en büyük desteği de içimizdekiler veriyor.

*Çevremizde kurulan kanlı tezgahın gerisindeki hain niyetleri görüyoruz. Türkiye 2023 imtihanını da başarı ile geride bırakarak dosta güven düşmana korku vermeyi sürdürecektir. Bir daha bu ülkeyi yoksulluğun terörün zulmün pençesine bırakmamak için birliğimize kardeşliğimize çok sıkı sarılacağız. Bu duygularla açılışını yaptığımız eserlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.