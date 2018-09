Erdoğan: Bu ülkede bundan sonra Türk Lirası geçer

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gaziler Günü Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu millet topyekün gazi bir millettir. Bu topraklarda boşluk yok. Her tarafta şehit ve gazilerimizin kanı var. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz. Kriz filan sakın ha bunlara aldırmayın, bunların hepsi manipülasyondur, bizde kriz filan yok, güçlenerek geleceğe yürüyoruz.

AVM'lerde manipülasyon yapanlara da aldırmayın. Bu ülkede bundan sonra dolarla avro ile kira yok. Bu ülkede Türk Lirası geçer. Burası Türkiye, ABD değil. Türk lirasıyla mağazanı kiraya verirsin, alışverişini de Türk Lirası ile yaparsın.

Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. Onurlu duruşun örneğini 15 Temmuz'da hep birlikte yaşadık. Haydi sokaklara dedik, milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler. Sadece vatan, millet dediler. Benim vatandaşımın elinde sadece bayrak vardı.

"ALLAH BAŞKA KAPILAR AÇAR"

Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için atılan her adım önümüzde yeni kapıların açılmasıyla neticelenmiştir. Bir kapı kapanır Allah başka bir yerden kapı açar. Unutmayın her doğum gibi bu yeni sürecin de sancıları vardır. her kutlu doğum sancılı olur, unutmayın. Bu süreçte kimi zaman şehitlerimizin ardından ağladık, gazilerimizin acılarını paylaştık.

İDLİB AÇIKLAMASI

Putin ile yaptığımız görüşmede İdlib'la alakalı barış sürecini nasıl başlattığımızı ifade ettiler. O belgeye imzalar atıldı. İdlib'de artık kan dökülmesin dedik. Artık gözyaşı dinsin. Onun için de ne adım tacaksak atalım. 12 madde sıralandı, imzalar atıldı. Bu sınırlarımızın ötesinde barışa adımdır. İnşallah devamı gelir."