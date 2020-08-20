Erdoğan: Bu yola makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık.
Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz.
Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 20, 2020
Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/gbaATX3YrO
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