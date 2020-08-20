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  4. 20 Ağustos 2020 22:57

Erdoğan: Bu yola makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bu yola makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkıyla çıktık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık.

Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz.

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twitter , erdoğan , açıkmala
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