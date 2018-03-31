Erdoğan: Bunların bilet parasını verip göndermek lazım

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Pendik İlçe Kongresi'nde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi: "Değerli kardeşlerim İstanbul'a hizmet etmekten mutluluk ve şeref duyuyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar ille de İstanbul demeye devam edeceğiz. Merhum Cemil Meriç'in kendilerince bu ülkeyi yaşanmaz bulanlara onlara yönelik bir tespiti var, "Vatanlarını yaşanmaz bulanlar, vatanlarını yaşatmayanlardır". Bazılarının burayı yaşanmaz bulup yurtdışına gitmeyi söylediğini duyuyorum. Eğer Türkiye'de yaşamayı kendine yük sayanlar varsa aradıkları dünya burası da değil, Türkiye'de yaşamayan hele hele İstanbul'da yaşayamayan biri hiçbir yerde yaşayamaz. Türkiye’de, İstanbul’da yaşayamam diyenler ülkemize değil hayata küsmüş demektir. Bunların bilet paralarını verip göndermek lazım. Çünkü bunlar ülkemize yük. Türk milletinin bir mensubu olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Tabi biz ülkemizden şikayet edenlerin derdinin taşı toprağı değil, insanı olduğunu çok iyi biliyoruz. Türk milletinin bir ferdi olmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Rabbi'me bana bu milletin ferdi olmayı bahşettiği için ne kadar şükretsem azdır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER



Birileri de diyor, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Zaten şu an Mustafa Kemal Atatürk yaşasa seni o partinin başında tutmaz. Gazi Mustafa Kemal yerliydi, milliydi. Sen ne milli ne yerlisin sen gayrı millisin. Şu anda da mahkemedesin hesabını vereceksin, ve yanında taşıdığın Pensilvaya uşaklarının hesabını da vereceksin. Onlara nasıl bir profil oluşturduğunuzun da hesabını vereceksiniz. Oyunlarınızın da hesabını vereceksiniz. Öyle laf ola beri gele yok.

'EY KOSOVA BAŞBAKANI... '

Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. O Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyiz biz. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık.

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