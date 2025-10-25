Erdoğan: ''CHP'li belediyelerde işimiz biraz daha zor''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin küresel bir güce dönüştüğünü söylerken, CHP'li belediyelerle ilgili olarak "CHP'li belediyelerde işimiz bir daha zor. Şikayet listemiz biraz daha uzundu. CHP’li belediyelerin adeta alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'den Gazze'ye, Körfez'den Rusya Ukrayna arasındaki çatışmaya kadar hiçbir yerde Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor. Türkiye küresel bir güce dönüşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık hem bölgesinde hem de dünyada sözüne itibar edilen, kendisine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. Türkiye attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salonlara sığmayan şu coşkunuz için sizleri yürekten selamlıyorum. Bulunduğumuz yer, yerin altında 17 kat. 17 kat yerin altındayız. Belediye başkanlığım dönemimde burayı inşa ettik, böyle bir salonu hazırladık. Yaparsa AK Parti yapar dedik ve bu salonu inşa ettik. Sizlerin heyecanını, sevincini, emeğini gördükçe merhum şairimiz Abdurrahim Karakoç’un şu mısraları hatırıma geliyor; ‘Ben milletim uğruna adamışım kendimi, bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep Hakk’ı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir’ diyor. Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan, milletin çizdiği rotadan asla ayrılmayan, mukaddes dava uğruna ölümü göze alan sizler gibi yol arkadaşlarını şahsıma nasip ettiği için Rabbim’e sonsuz hamdüsenalar olsun. Kurulduğu günden itibaren AK Parti’nin millete hizmet davasını, AK Parti’nin sevda ve hizmet bayrağını tüm Türkiye’de gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime kalpten şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatlarımız içinde görev almış fakat artık aramızda bulunmayan vefat etmiş yol ve dava arkadaşlarımıza da bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum. Yoğun ve titiz bir saha çalışmasının nihai değerlendirme toplantısı olarak gördüğüm 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 49 gün gibi çok kısa bir süre zarfında 81 ilde 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı başarıyla tertipleyen yol arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Genel başkan yardımcılarımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimizden merkez karar yönetim kurulu üyelerimize 49 gün boyunca sahada ter döken her bir kardeşimin emeklerine sağlık" dedi.

AK Parti kadroları olarak Türkiye'de yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet partisi, ülkemizi yabancılara şikayet turları düzenlerken biz 81 ilimizde, 973 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda milletimizle kucaklaştık. AK Parti kadroları olarak Türkiye'nin dört bir ucunda esnafından çiftçisine, iş insanından akademisyenine, işçisinden emeklisine son 2 ayda yüzbinlerce vatandaşımızla bir araya geldik. Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz milletimiz için yaptığımız çalışmaları ve ortak gelecek vizyonumuzu Türkiye Yüzyılı Buluşmalarında çok net bir şekilde ortaya koyduk. İstikametini milletin çizdiği eser ve hizmet notunu daima milletin verdiği bir hareket olarak toplumun tüm kesimlerinin nabzını tuttuk. İstişare mekanizmasını efradını camii ağyarını mani olacak şekilde tam teşekküllü işlettik. Tabii CHP'li belediyelerde işimiz bir daha zor. Şikayet listemiz biraz daha uzundu. CHP’li belediyelerin adeta alameti farikası olan yolda kalan otobüslerden akmayan musluklara, toplanmayan çöplerden en tepeden en uca uzanan yolsuzluk iddialarına kadar birçok sorun bize iletildi. Son 2 seçimde el değiştiren yerel yönetimlerdeki dertlerin kabarıklığı doğrusunu söylemek gerekirse bizim açımızdan da ibretliktir. Şimdi bu toplantılardan aldığımız geri dönüşler ve sizlerden gelen verilerle önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamıza inşallah son şeklini veriyoruz. Şunu burada özellikle belirtmek istiyorum; AK Parti yolunu da yönünü de güzergahını da milletin belirlediği partidir. AK Parti’ye cesaret veren milletimizin çelikten iradesidir, duasıdır, desteğidir, refikliğidir. Elde ettiğimiz her başarı da gözü yaşlı anaların duası vardır. Yerim ve öksüzlerin payı vardır. Allah için koşturan kardeşlerimizin fedakarlığı vardır. Yüreği bu ülke için çarpan milyonlarca kardeşimizin alın teri vardır. Bu hareket, erdemliler hareketidir. Bu ocak, basiret, feraset ve merhamet ocağıdır. Rahve ovasındaki o akıncı ruh, kutlu fethi gerçekleştiren iman ve inanç işte buradadır" ifadelerini kullandı.

‘Halk için halka rağmen’ diyen jakobenleri kerameti kendinden menkul muhterisleri semtimize uğratmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2053’ü, 2071’i hedefleyenler mevzi kazanımlarını değil, uzun soluklu ve inşallah kalıcı zaferlere odaklananlar işte bu salondadır. Burası şahsi istikbal peşinde koşanların değil, millete hizmet için koşanların , bu yolda canını dişine takanların yuvasıdır. Gençler memlekete nasıl daha fazla katkı yapabilirim, Türkiye’nin geleceğini nasıl inşa edebilirim diyenler işte bu çatının altındadır. Bugüne kadar ne yaptıysak milletimiz için yaptık, ‘halk için halka rağmen’ diyen jakobenleri kerameti kendinden menkul muhterisleri semtimize uğratmadık. Milletin rotasından başka merciler edilenler bu partinin ve bu hareketin içinde yaşama şansı bulamadılar. Kalbinde, ruhunda, zihninde, milletin rehberliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşayanlar bu harekete ayak uyduramadılar. İddiayla, tüm samimiyetimle söylüyorum, AK Parti Türkiye’de kurumsal teşkilatlanmayı adeta icat eden bir partidir. Bizim siyasetteki en büyük güç ve güven kaynağımız teşkilatlarımızdır. Bu vefakar teşkilattaki yorgunluk, bıkkınlık ve yıpranmayı göremezsiniz. İlk günkü kadar heyecanlıyız. İlk günkü kadar coşkuluyuz. Ülkemize ve davamıza hizmet noktasında ilk günkü kadar azimliyiz. Birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik hukuku çerçevesinde kendimizi daima yenileyerek, bünyemizi güçlendirerek, varsa hatamız, eksiğimiz, yanlışımız bunları gidererek, ‘durmak yok, yola devam’ diyoruz. Sizlere ve tüm teşkilatıma şunu da hatırlatmak durumundayım; Millete hizmette dargınlık, küskünlük, kırılma yoktur. Bu davaya hizmette ümitsizliğe kapılmaya asla ve asla yer yoktur. Biz bundan 24 sene önce yola çıkarken, unutmayın bu yolun uzun olduğunu, meşakkatli olduğunu, önümüze engeller çıkacağını biliyorduk. Ama buna rağmen millete hizmet mücadelesinde geri durmadık. Bize inanan, güvenen, geleceğini AK Parti’nin emin kadrolarına emanet eden milletimize mahcup olmamak için ne gerekiyorsa yapacağız dedik, yaptık ve yapıyoruz" dedi.

Partisi ve ülkesi için cansiperane bir ruhla çalışan siz değerli kardeşlerimle milletimizin emrinde olmayı sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün milletimizin hasretle beklediği bir müjdeyi daha paylaştık. Başakşehir’de Yüzyılın Konut Projesi’nin tanıtımı gerçekleştirdik. 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatmanın gururunu yaşadık. Bunlardan 100 binini inşallah İstanbul’da inşa edeceğiz. Ayrıca İstanbul’da 15 bin adet kiralık konut projesini hayata geçireceğiz. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra galipler eliyle kurulan sistemin kökünden sarsıldığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Sıcak çatışma ve savaşlar, çevremiz başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesini doğrudan etkiliyor. Ticaret, teknoloji, ve enerjide yaşanan rekabet, askeri ve siyasi güç mücadelesini yeni ve zorlayıcı bir evreye taşıdı. İstikrarsızlık dalgasının halka halka yayıldığı bu dönemde, hamdolsun hem içerde hem de sınırlarımız ötesinde yaptığımız hamlelerle Türkiye’yi tüm bu tehlikelerden uzak tutmayı başardık. Bizi çatışmaların tarafı yapmak için pek çok oyun oynandı. Muhalefetteki aparatlarını da kullanarak her yolu denediler. Türkiye ‘batı ittifakından uzaklaşıyor’ dediler. ‘Türkiye’nin ekseni doğuya kayıyor’ dediler. ‘Türkiye oyun dışına itiliyor’ dediler. Bütün iddia, tez ve öngörülerinde duvara tosladılar. Sonuçta haklı çıkan doğru yerde durduğu anlaşılan biz olduk" ifadelerini kullandı.

Barış, huzur ve istikrar denince akla ilk Türkiye geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye dış politikası ile demokrasisi ile savunma sanayi ile ekonomisi ile içeride ve dışarıda attığı kararlı adımlarla artık küresel bir güce dönüşüyor. Bugün barış, huzur denince, istikrar denice akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet denince, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor. Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini dost düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor. Bunu açıkça dillendirmek zorunda kalıyorlar. Suriye’den Gazze’ye, Körfez’den Rusya - Ukrayna arasındaki çatışmalara kadar hiçbir yerde Türkiye’siz bir denklem kurulamıyor. Artık hem bölgesinde hem dünyada sözüne itibar edilen çevresine huzur ve istikrar ihraç eden bir Türkiye var. Barışın, kardeşliğin, kalkınmanın ve adaletin egemen olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu kuvveden fiile çıkarma yolunda tarihi bir eşikteyiz. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bütün enerjimizi, bütün dikkatimizi bu vizyona yoğunlaştırmış durumdayız. Karşılaştığımız direnç en fazla süreyi biraz uzatır. Ama bu vizyonun tüm unsurları ile hayata geçmesini engelleyemez. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda dönülmesi gereken kavşakların en başında yarım asırlık terör musibetinden ülkemizi kurtarmak yer alıyor. Terör musibetinden hamdolsun ülkemizi kurtardık mı? On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz ekonomimize 2 trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah 86 milyon el ele verip hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada samimiyiz, sabırlıyız. Soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz. Hedefe yaklaştıkça ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların süreci rayından çıkarmaya yönelik operasyonlarını artıracağının elbette farkındayız. Bu tuzakların hiç birine düşmeyeceğiz. Her ne bahaneyle, her ne gerekçeyle olursa olsun aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Gayemiz, nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, kardeşliğin, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır. Ortak bir iradeyle inşallah önce terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız" diye konuştu.

İHA