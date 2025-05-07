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Erdoğan CHP'ye yüklendi: ''Gözlerine bant çekmişler''

Erdoğan CHP'ye yüklendi: ''Gözlerine bant çekmişler''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenebilir enerjiye 80 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, ''Bunların hiçbirini takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde de gözlerine bant çekmişler.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğalgaz keşiflerine dikkat çeken Erdoğan, ''Başarışı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, Enerji Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, sizleri tüm kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoş geldiniz. 

Bu anlamlı programa vesile olan sayın bakan ve ekibine teşekkür ediyorum. Ülkemizin enerji alanında farklı bir ivme kazandığı herkes tarafından ifade ediliyor. Kendimizle yarış halindeyiz. Törenimizin ve resmen hizmete sunduğumuz yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları ülkemize kazandıran firma ve kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Enerjinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği dönemdeyiz. Dünyamız büyüyor ve arz da hızla büyüyor. Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler ekleniyor. Bir taraftan daha fazla enerji kullanırken çevreyi tahrip ediyoruz. Bir de buna küresel riskleri ilave edince nasıl karmaşık sorunla yüzleştiğimiz daha net görülecektir. Enerji kullanımına paralel enerji sarfiyatından doğan sera gazı dünyaya verdiği zarar da büyüyor.

Enerji talebimiz hızla yükselirken enerji kaynaklarımız da erimekte ve dünyamız kirlenmektedir. Gelişmiş devletler dahil tüm ülkeler enerji politikalarını bu tabloya göre planlamakta. Rekabet kızışırken enerji arz güvenliğine yönelik çabalar yoğunlaşıyor. Avantajlı ülkeler bile rezervlerinin uzak olmayan tarihte biteceğini bilerek hareket ediyor. Bu meseleler doğrudan milli güvenliğe tehdit konular olarak görülüyor ve birer beka meselesine dönüşmüştür. Avrupa'daki enerji kesintileri enerjinin vazgeçilmez yerini bir kez daha gösterdi. Gelecekte daha da önemli yer alacaktır. Afrika'dan Asya'ya dünyanın birçok bölgesindeki gerilimleri enerjiden bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan kandan kıymetli gören zihniyette hiçbir şey değişmedi değişmeyecek. Mazlumların kanlarından beslenmeye devam edeceklerdir. Biz enerjiyi çıkarların uzlaşacağı, bir iş birliği meselesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraber kazanmaya talibiz. Bu hakkaniyetli tavrımızı her ne pahasına olursa olsun her şartta muhafaza edeceğiz.

Başarışı alanlarımızın en başında enerji sektörü geliyor. Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Karadeniz ve Gabar'daki keşifler ile makus talihimizi değiştirdik. Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin enerji alanında büyük sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.

AVRUPA'DA 5, DÜNYADA 11. SIRADAYIZ

Enerjide talebin 2035'e kadar yüzde 50 artacağını görüyoruz. 60-100 milyar dolar aralığında enerji faturamız var. Bu faturayı düşürerek ülkemizi net ihracatçı ülke yapmaktır hedefimiz. Hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından biri. Avrupa'da 5 dünyada 11. sırada yer alıyoruz yenilenebilir enerjide. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilenebilir. enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için stratejilerin uygulanmasına önem veriyoruz.

YENİLENEBİLİR ENERJİYE 80 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

2005'te hiç olmayan güneş enerjisi gücümüz 21 bin 803 megavata ulaştı. Bu başarı kararlılıkla sürdürdüğümüz planlamanın ürünüdür. Rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Yeşil iletim altyapısını kuruyoruz. 2035 itibariyle 5 bin megavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesini hedefliyoruz.

CHP'YE YÜKLENDİ: GÖZLERİNE BANT ÇEKMİŞLER

Yenilenebilir enerjide yatırımcılarımızın yanında oluyoruz. Sektörde bugün 500 imalatçımız var. Bu sayede ana ekipman imalatçıları ve alt tedarikçiler ile 50 bin kişiye istihdam sağlandı. Çok daha iyi seviyeleri yakalayacağız. Yatırımcıların karşı karşıya olduğu sıkıntıları asla göz ardı etmiyoruz. 48 aya varan izin süresini 18 aya düşüreceğiz. Konuyu bir an önce TBMM takdirine sunup bu konuyu sadeleştireceğiz. Kapasiteleri çok hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Bütün bu rekorların, gelişmelerin, vizyon odaklarımız muhalefetin gündeminde yer almıyor. Bunların hiçbirini takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Sadece yolsuzluk iddialarına değil küresel ölçekteki meselelerde de gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar. Kafaların kuma gömüp görünmez olduğunu sananları kaçtıkları hakikati hatırlatıyoruz. Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat Türkiye'nin enerjisini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz, eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımızla eserlerimiz ile konuşuyoruz. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı laf yarıştırmak değil hizmet ve eserleri yarıştırmaktır.

2024'te 81 ilde 6 bin 182 elektrik üretim santrali devreye alındı. Toplam değer 5 milyar dolar. Yenilenebilir yatırımların yıllık kapasitesi 23.8 teravat saattir. Sağladığı tasarruf 1.3 milyar dolardır. 2024'teki yenilenebilir enerji yatırımlarımız birçok ülkenin kurulu gücünden daha fazladır. Temiz enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz."

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Etiketler recep tayyip erdoğan yenilenebilir enerji yatırımları
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