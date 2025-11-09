  1. Anasayfa
  4. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda kriz iddialarına uçakta yanıt verdi

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde F-35 konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, ''Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35’lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım.'' dedi. ''Cumhur İttifakı'nda kriz var'' iddialarına yanıt veren Erdoğan, bu hafta Bahçeli ile görüşeceğini belirterek, ''Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhur İttifakı'nda kriz çıktığına dair iddialara yanıt veren Erdoğan, bu hafta MHP lideri Bahçeli ile görüşeceğini belirterek, ''Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

 "(Gazze) Yardım koridorları kasıtlı olarak tıkanmakta, insani yardımların bölgeye ulaşması maalesef engellenmekte. Günlük 600 tır insani yardım girişine izin verilecekti fakat bu sözler yerine getirilmiyor. Deprem bölgesindeki konteynerlerin Gazze'ye sevk edilmesiyle ilgili hazırlığımız devam ediyor. Filistinlilerin yaşamaya devam edeceği yeni Gazze'nin inşa edilmesi sürecinde bu konteynerleri kardeşlerimize inşallah vereceğiz.

F-35 konusunda da ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35’lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım.

(Sudan) Türkiye olarak burada yaşananları uzaktan izleyemeyiz. Sudan’ın huzur ve güvenliğinin sağlanması için diplomatik gayretlerimizi sürdüreceğiz. Sudan halkı emin olsun, Türkiye onların yanındadır.

(Cumhur İttifakı'nda kriz iddiaları) Tarih vermeyeyim ama bu hafta inşallah Ankara’ya dönüşümüzle birlikte Sayın Genel Başkan ile irtibatları kurup randevulaşmamız halinde, ya ben kendilerine bir ziyaret yaparım ya da kendilerini davet ederim. Onların bizi ziyaretini temin ederiz. Aramızda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Malum pazartesi günü 10 Kasım Ankara’dayız. Döner dönmez de irtibatlarımızı kurar, adımı atarız."

İHA

Etiketler recep tayyip erdoğan cumhur ittifakı Devlet Bahçeli
