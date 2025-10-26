Erdoğan-DEM Parti görüşmesine 2 gün kala erteleme kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile salı günü yapılması planlanan görüşmesi 30 Ekim Perşembe gününe ertelendi.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.