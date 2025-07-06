Erdoğan - DEM Parti görüşmesinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 15.00’te DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

DEM Parti’den yapılan açıklamada, heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın, yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecekleri ifade edilerek, "Heyetimiz, Erdoğan'ı ziyareti öncesinde eş genel başkanlarımızla bir araya gelecektir" denildi.

İHA