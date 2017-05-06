Erdoğan düğmeye bastı; AK Parti'de ''sürprizli 3 ay'' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyareti dönüşünde basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında, “Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz” sözünün ardından “Belediye başkanları görevden alınacak mı?” sorusuna ellerini havaya kaldırarak yanıt vermesi, günlerden beri AK Parti kulislerinde konuşulan bir konuya işaret etti.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre 21 Mayıs’taki olağanüstü kongrede hem Bakanlar Kurulu hem de MKYK değişikliği olacak. Bunları genel merkez yönetimi ve danışman kadrolarındaki yenilenme izleyecek.

BÜYÜK OPERASYON BELEDİYELERE



Ancak Erdoğan’ın daha önemli operasyonunun, belediyelerde olacağı iddiası dolaşıyor. AK Parti kulislerine göre, bazı büyük illerdeki AK Parti belediyelerine yönelik iddialar, özellikle imar uygulamalarına yönelik şikâyetler, FETÖ ile ilişkiler, referandum sürecine yeterince katkı sağlamamaları gibi nedenlerle, 3-4 büyükşehir belediyesiyle sayıları 5 ile 8 arasında değişen ilçe belediye başkanının yerel seçimler beklenmeden görevden alınması tartışılıyor.

Bu belediye başkanlarının, kendi rızaları veya sağlık gibi gerekçelerle görevden ayrılacağı, yerlerine Mart 2019’a kadar vekaleten bakılacağı öne sürülüyor.