Erdoğan ''dünyanın gözü burada'' demişti: Soçi zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Zirve öncesi liderler kamera karşına geçip önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ın "dünyanın gözü burada dediği" zirve sona erdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesi saat 15:20'de başlamıştı. İkili görüşme öncesinde kameralar karşısına geçen liderler kritik mesajlar vermişti. Vladimir Putin, tahıl koridoru nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, Erdoğan da 'Dünyanın gözü Soçi'de' diyerek görüşmenin önemine dikkat çekmişti. İki liderin zirvesi yaklaşık 4 saat sürdü.

GAZ ÖDEMELERİ KISMEN RUBLE İLE OLACAK

Rus haber ajansına göre Erdoğan ve Putin ulaşım, tarım ve inşaat alanlarında iş birliğini artırmak üzere anlaştı. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Erdoğan ve Putin gaz ödemelerinin kısmen Rus rublesi ile yapılması konusunda anlaştı." ifadelerini kullandı.

'SAYIN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Putin ikili görüşme öncesi, ''Türkiye'nin aracılığı sayesinde tahılların sevkiyatı da başladı. Başarılar elde edildi. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Rus gıdaları dünyaya açılmış oldu. Gelişmekte olan ülkeler için bu hassas bir mesele. Bütün bu ülkeler için önemli bir adım. Sayın Erdoğan'a kişisel katkıları için teşekkür ederim'' demişti.

'ATILAN ADIMLAR ÇOK DEĞERLİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''17 gün aradan sonra tekrar görüşüyoruz. Memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Heyetlerimizin Türkiye'deki görüşmeleri verimli geçti. Siyasi, ekonomik, ticari tüm bu alanlarda birçok konuyu ele aldılar. Şimdi de bu konulardan sonra bu işe bir nokta koymamız çok önemli. Rusya ile Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacak. Gerek enerjide gerekse tahıl koridorundaki adımlar, turizmdeki görüşmeler, ulaşımla ilgili atılan adımlar bunlar çok değerli'' ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN AKKUYU MESAJI

Erdoğan, ''Bir diğer tarafta da Suriye'deki gelişmeleri de ele aldık. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor. Bugün dünyanın gözü Soçi'de. Soçi'de acaba ne görüştüler? Burayı takip ediyorlar. Bizim bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir. Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz, belli bir yerde gerçekten değerlendirerek karara bağlamamız Akkuyu süreci için değerli'' diye konuşmuştu.