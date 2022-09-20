Erdoğan, dünyaya böyle seslendi: KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulundu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'ndaki BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasına mülteci mesajı damga vurdu. Öte yandan Erdoğan uluslararası toplumu, bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet etti. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Toplantımızı dünyamızın birden fazla tehditle eş zamanlı olarak baş etmeye çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

Küresel sorunların çözümünde uluslararası dayanışma önemli.

Artan enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının artırdığı enflasyon baskısı tüm ekonomileri etkilemektedir. Türkiye olarak, enerji konusuna bir rekabet değil iş birliği alanı olarak baktık.

Ortak kaderimizi etkileyen sınamalara karşı ortak gündemle harekete geçmemiz gereken bir dönemdeyiz.

İSTANBUL MUTABAKATI

Tarafları önce Antalya'da sonra İstanbul'da biraraya getirdik. İstanbul Mutabakatı'nın ikinci ayı dolarken sevkiyatın artışını izliyoruz, tahıl arzında kritik olan bu mutabakat en büyük başarılardan biridir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.

Buradan uluslararası kuruluşları ve tüm ülkeleri Türkiye'nin kalıcı barışın tesisine yönelik çabalarına samimi destek vermeye çağırıyorum. Rusya-Ukrayna savaşında, her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek makul bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor.

BM'yi kapsayıcı vasfına yakışan, daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yapılandırmamız şarttır. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür gerçeğinin altını çizmeye devam edeceğiz.

BM bünyesinde yürüttüğümüz barış için arabuluculuk girişimimizle çatışmaların çözümü için çalışıyoruz.

SURİYE KONUSU

Suriye'de halkın meşru beklentileri doğrultusunda kalıcı çözüm bulunması gerekiyor. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde dönmeleri için üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz. Suriye'de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE

PKK'yı isim değişikliği gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları bir an önce teröristleri silahlandırmaktan, desteklemekten vazgeçmeye çağırıyoruz. Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz.

MÜLTECİLER VE YUNANİSTAN'IN GERİ İTMELERİ

Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta iki bebek aileleriyle birlikte Yunanistan'ın botlarını batırması sonucu vefat etmiştir.

Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez.

Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizle iş birliği yaparak bölgenin güvenliği ve refahına katkıda bulunmak isteyecek herkesle çalışmaya hazırız.

Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir.

LİBYA SEÇİMLERİ

Libya'da adil bir seçimin yapılarak güçlü bir hükümetin işbaşına gelmesi temel hedef olmalıdır.

AZERBAYCAN VURGUSU

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması istikrar için tarihi bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklarını ve geleceklerini inşa konusunda daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

(Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI

İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz.

YUNANİSTAN'A NET MESAJ

Yunanistan’dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir

Yunanistan müslüman Türk azınlığa karşı ayrımcı ve baskıcı politikalar izlemektedir.

Irkçı, ayrımcı, yabancı ve İslam düşmanı tutumlarda son yıllarda yaşanan artışlardan derin endişe duyuyoruz.

KKTC'NİN TANINMASI

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi adadaki çözümün anahtarıdır, KKTC resmen tanınmalıdır.

Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz.