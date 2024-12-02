Erdoğan duyurdu: 0-8 yaş arası özel çocuklar için yeni proje hayata geçiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 0-8 yaş arası özel gereksinimli çocuklar için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'nin hayata geçirileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Engelsiz Türkiye Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelliler ve refakatçileri için belediyelere bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar liralık ücretsiz seyahat gelir desteği ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Erdoğan, herkesi kucaklayan bir anlayışta olduklarını dile getirip "Engelli vatandaşlarımızın ailelerinin de her daim yanındayız. Türkiye Yüzyılı sadece barışın, kardeşliğin değil engellilerin de yüzyılı olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BM öncülüğünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizin sorununun çözülmesi konusunda bu konuyu her fırsatta gündeme taşımak suretiyle toplumsal hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir.

İnsan insan kurdudur yerine insan insanın yurdudur dedik. Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir, tespitinin güçlü bir hakikat olduğuna çoğu yerde şahitlik edersiniz.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR PROGRAMLAR OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Siyaset, sivil toplum ve hükümet olarak sosyal aktivitelerle, kültürel projelerler, topmlumsal bilinci artıran kampanyalarlar engelli kardeşlerimizin gündemine sahip çıkmamız gerekiyor. AK Parti öncü, örnek ve sürdürülebilir programlar oluşturmaya devam ediyor.

Ecdadımız engellilerin daima yanında olmuştur. Sosyal hayata katılmaları teşvik edilmiştir. Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle hedef aldığı 2. Abdülhamid Han mekteple konuşma ve konuşma engelli kişilerin eğitim almalarını sağlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi millettir. Milletimin tüm fertleri devletimizin nazarında aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. İnancından dolayı insanların kamusal hayatın dışına atıldığı günler geride kaldı. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi makbul olan ve olmayan vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz. Türkiye'de kimse dışlanamaz. İkinci sınıf vatandaş olarak görülemez. Herkesi kucaklayan bir anlayıştayız.

"YAKIN ZAMANDA YAYINLAYACAĞIZ"

Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşmaları amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakın zamanda yayınlayacağız.

0-8 yaş arası özel gereksinimli evlatlarımızın ihtiyaçları için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemimizi yıl bitmeden pilot olarak hayata geçireceğiz.

"71 BİN ENGELLİ MEMUR"

Engelli kardeşlerimize yönelik hizmetleri geç kalmış hakların teslimi yaklaşımıyla hayata geçirdik.

Engelli atamalarının önünü açtık. Engelli memur sayısında önemli kademe kaydettik. 71 bin engelli memur sayısına ulaştık. Özel sektörde istihdam edilmelerine önem veriyoruz.

Engelsiz Yaşam Hizmeti yaygınlaşacak. Engelli vatandaşlarımızın ailelerinin de her daim yanındayız. Türkiye Yüzyılı sadece barışın, kardeşliğin değil engellilerin de yüzyılı olacak. Engelsiz Türkiye istiyorsak tüm kurumlarımızın uyum ve işbirliği içinde buna katkı sağlaması şarttır."