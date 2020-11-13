Erdoğan: Ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tekirdağ büyükşehir seçimlerinde yüzde 44'e ulaştı ama bu yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki seçimde yüzde 50'nin üzerine çıkacağız. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir. Bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayımızda Sancak Teslimi Töreni'ne katıldım. Kongremizden sonra buradan ismini de açıklıyorum. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu gençlikte beraber siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. 1996'da da rahmetli oldu. Dedik ki Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize abimizin ismi yakışır. Bize büyüklerimizi unutturmamak yakışır.

Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgede ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti inşallah önümüzdeki dönemde daha büyük başarılarla ülkemizin umudu olmayı sürdürecektir. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Bu oyunların hepsini boşa çıkardık. AK Parti milletin partisidir. İstikametini millet belirlemiştir, bundan sonra da yine milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNİN EN BÜYÜK BELASI SİGARA

Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli. Az önce belediye başkanımızın mekanında hepinizin tanıyıp bildiği bir arkadaşa sigarayı bıraktırdık. 'Söz' dedi. Sözü aldık, şahitlerimiz var. Binali Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız şahit oldular. Kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım.

BURHAN KUZU HOCAMIZI KAYBETTİK

Son zamanlarda bunlardan biri de çok sevdiğimiz, sempatik Burhan Kuru hocamızı kaybettik. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum.

TÜRKİYE'DE İKİ TÜRLÜ SİYASET ANLAYIŞI VAR

Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır. Ülkemize her anlamda çağ atlattık. Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık. Namık Kemal Üniversitesi'ni Tekirdağ'a kim kazandırdı? Biz kazandırdık.

ARTIK ERGENE NEHRİ'NDEN ATIK SU AKMIYOR

Ergene Havzası'ndaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek. Artık Ergene Nehri'nden atık su akmıyor. Tamamen arıtılmış ve içme suyu kalitesinde su. Bu durarak yapılmadı. Bu Bay Kemal'in mantığıyla olmaz. Bu emek ister. Bu çalışma ister.

EKONOMİ VE HUKUKTA YENİ REFORM DÖNEMİ

Küresel düzen koronavirüs salgını ile daha derin sıkıntılarla yüz yüze kalmıştır. Türkiye'yi vesayetle, terörle, darbeyle siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler, ekonomimize de saldırmışlardır. Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinde geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi milletimizle paylaştık. Bakanlıklar, kurumlar yanında ilgili kesimlerle yakın diyalog halinde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA ÇEKMEK

Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu anlamda önemli düzenlemeler içeriyor. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform düzenlemeleriyle ilgili paketlerimiz devam ediyor. Bütçeden sonra Meclis'ten öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. İnsan Hakları Eylem Planı'na öncelik veriyoruz.



Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara süratle yeni yatırımlara başlamaya çağırıyorum.

Adalet Bakanı Gül: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun