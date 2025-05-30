Erdoğan ekonomik krizin nedenini böyle açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi hayatı boyunca faize dayalı ekonomik sistemle mücadele ettiğini belirterek, ''Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim.'' dedi. Erdoğan, ''Gezi olayları olmasaydı ülkemiz şu anda çok farklı bir konumda olurdu. '' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Siyasi hayatı boyunca faize dayalı ekonomik sistemle mücadele ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim. Tıpkı dünya 5'ten büyüktür itirazımızda olduğu gibi faize dayalı nizamın değişmesi gibi mücadeleden geri durmayacağız. Alternatif çözümlerin toplumda yaygınlaşması için çaba harcayacağız.'' diye konuştu.

''Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz'' diyen Erdoğan, ''Böyle bir dönemde 3-5 ağacın taşınması bahanesi ile başlayan Gezi olayları olmasaydı ülkemiz şu anda çok farklı bir konumda olurdu.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbulumuz'da 3 kıtanın kavşak noktasında 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi münasebeti ile sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum.

Özellikle yurt dışından şehrimize teşrif eden misafirlerimizi bu kadim şehri bütün yönleri ile yaşamalarını temenni ediyorum. Ülkenizdeki kardeşlerinize selam götürmenizi istihram ediyorum.

İslami finansın kurucularından Şeyh Salih Abdullah Kamil'i bugün rahmetle anıyorum. Abdullah Salih Kamil kardeşimi de burada tebrik ediyorum.

Müslümanlar olarak dünya nüfusunun yüzde 25'ini oluşturuyoruz. Ancak İslami finans 2,5 trilyon dolar seviyesinde. İslam Organizasyonu Teşkilatı üyelerinin dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 11 düzeyinde.

İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım finans ve iş birliği imkanını ne üst düzeye çıkarmalıyız. İslam ekinonomisi için stratejiler amacı ile düzenlenen zirvemizde yapılan tartışmaların çok faydalı olduğuna inanıyorum. 3 gün sürecek zirvede birbirinden değerli isimler yer alacak.

İstanbul'un küresel bir merkez haline gelmesi için attığımız adımlar ülkemizin yanı sıra İslami finans dünyası için yeni fırsatlar sunuyor. İstanbul Finans Merkezi çatısı altındaki iş birlikleri küresel entegrasyon kadar İslami değerleri koruyan bir model inşa etme gayretimiz de en somut nişanesidir. Katılım Finans'ın İstanbul merkezli gelişmesine büyük önem veriyoruz. Sahip olduğu potansiyel İstanbul'a çok ciddi avantaj sağlıyor.

Alternatif paradigmalara duyulan ihtiyaç kendini belli ediyor. İnsan odaklı adaletli merhametli sorumlu bir paradigmaya olan ihtiyaç artıyor. Cari küresel ekonomik sistem sadece tüketimi ve kar maksimizasyonu hedefleyen sorunlu yapısı ile insani değerleri geri planda tutmakta, eşitsizlikleri beslemektedir. Mevcut sistem ekonomik kalkındırmayı bulmak yerine asıl problemleri örtmektedir. Mevcut sistemin bu haliyle devam edemeyeceği birçok uzman tarafından ifade ediliyor.

Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca milletin takdiri ile geldiği tüm görevlerde faize dayalı ekonomik sistemle mücadele etmiş bir kardeşinizim. Gelir adaletsizliğini bozan milyarlarca insanı kölesi haline getiren çarpık sisteme daima itiraz ettim. Faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim.

"FAİZSİZ EKONOMİYE ÖZLEMİMİ DİLLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Rantiyenin sesi olan muhalefet bunda da hep karşımıza dikildi. Doğru olan politikalarda dahil bu ülkenin hayrına dokunacak milli bir duruş sergileyemediler. Oysa insanlığı faize mahkum bırakan küresel sisteme itiraz etmek yerilecek değil takdir edilecek vakur bir tavırdır. Tayyip Erdoğan olarak faizsiz ekonomiye olan özlemimi şahsen bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim.

Tıpkı dünya 5'ten büyüktür itirazımızda olduğu gibi faize dayalı nizamın değişmesi gibi mücadeleden geri durmayacağız. Alternatif çözümlerin toplumda yaygınlaşması için çaba harcayacağız.

Dünyada artan eşitsizlikler finansal krizlerin sebep olduğu güven bunalımı ve ciddi ekonomik riskler bizimle birlikte başkalarını da yeni modeller geliştirmeye teşvik ediyor. İslami ekonomi risk paylaşımını adaleti ve toplumsal dayanışmayı merkeze alan özgün yapısı ile öne çıkıyor.

Tüm teşviklere ramen ülkemizde katılım bankacılığının ülkemizde yüzde 8,1 oranında kalmasını yeterli bulmuyoruz. Türkiye Varlık Fonu tarafından gerçekleştirilen 1 milyar dolarlık sukuk ihracı kıymetli olsa da önümüzde ciddi mesafe var. Halkbank'ın katılım finans sektöründe hizmet verecek olmasını memnuniyetle karşılıyor aldıkları bu stratejik karardan ötürü kendilerini tebrik ediyorum.

İslami ekonominin faizssiz ekonominin de ötesine geçen boyutları, ilkeleri, umdeleri ve düzenlemeleri intiva ettiği unutulmaması mühimdir. Londra'nın yanında İstanbul'un da ev sahipliği yaptığı Al Baraka zirvelerinin bu bakımdan önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Al Baraka gibi platformlar İslam aleminin farklı coğrafyalarındaki kuruluşları bir araya getirerek ortak stratejiler çıkmasına olanak sağlıyor. Stratejilerin yalnızca bugünün değil yarının ihtiyaçlarına da temelini atılmasına vesile olacağına kanaatindeyim. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen Al Baraka Forum başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimize Türkiye Varlık Forumuna, İstanbul Finans Merkezine, Halkbank'a, İslam İşbirşliği Gençlik Forumu ile İbni Haldun Üniversitesine teşekkür ederiyorum.

Küresel ekonomide ticaret savaşlarının alevlendiği jeopolitik risklerin ise yüksek seyrettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yüksek küresel borçluluk, yaşlanan nüfus, iklim değişikliği gibi sorunlar küresel büyüme üzerinde baskılar oluşturuyor. Artan belirsizlikler nedeniyle özellikle bazı sektörlerde ciddi sıkıntılar baş gösterdi. Avrupa Birliği son 2 yılda yüzde 0,8 büyüyebildi.

Türkiye olarak ekonomik maliyeti 105 milyar dolar olan deprem felaketinin izlerini silmeye çalışıyoruz. Son 2 yılda bu amaçla kullandığımız kaynağın tutarı 75 milyar doları buldu. 201 bin konutun anahtarını teslim ettik. Yıl sonuna kadar 252 bin konutun anahtarlarını depremzedelerimize teslim edeceğiz.

Tüm zorluklara ramen hamdolsun iyi gidiyoruz. Deprem bölgesinde yaralar hızla sarılıyor. Komşumuz Suriye 13,5 yıl süren iç savaşın ardından 8 Aralık devrimi ile birlikte yavaş yavaş istikrara kavuşuyor. Rusya - Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik görüşmelere İstanbul'da hazırlanıyoruz. Vicdanlarımızı kanatan barbarlıkların yaşandığı gazzede zulmün durması vr ateşkesin tesisi için çaba gösteriruz. İçeride terörsüz Türkiye hedefimiz için sağlam adımlarla ilerliyoruz. 40 yıl boyunca her biri canımızdan bir parça olan kayıplarımız harici ülkemizin 2 trilyon dolarına mal olan bir beladan kurtulmaya çok yakınız. İnşallah sağ duyulu samimi bir süreç ile bu sefer menzile varacağımıza inanıyorum

İki yıldır dirayetle uyguladığımız makro ekonomik istikrar ve reform programımızın olumlu neticelerini görmeye başladık. Enflasyonda gözle görülür gelişmeler kaydettik. Yıllık enflasyon 11 aydık aralıksız düşüyor. Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledik. Hedefimiz enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli seviyelere indireceğiz.

Petrol fiyatlarında düşüş hem enflasyonu hem dış açığı aşağı çekiyor. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 153 milyar doları aştı. Mart ayında işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. 2005'ten bu yana en düşük seviyeyi gördük.

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde çalışan başına aylık 2500 TL KOSGEB desteği vermeye başladık.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede ekonomide etkin adımlar atıyoruz. Özellikle göz bebeğiniz reel sektörümüzü ihmal etmeden süreci titizlikle yönetiyoruz. Reel sektörü yönetiyor, onlardan gelen talepler doğrultusunda gerekli tedbirleri alıyoruz.

KOBİ'lerimiz için desteklerimizi güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz hafta imalatçı KOBİ'lerin yatırım ve işletme harcamaları için 30 milyar TL'lik yeni destek pakedi açıkladık.

Geride bıraktığımız 2 yılda kayda değer mesafe aldığımız ekonomik programımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

"GEZİ OLAYLARI OLMASAYDI..."

Türk ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü bir kez daha ispat etti. Biz Cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz. Böyle bir dönemde 3-5 ağacın taşınması bahanesi ile başlayan Gezi olayları olmasaydı ülkemiz şu anda çok farklı bir konumda olurdu. Gezi kalkışması ile başlayan 15 Temmuz ihaneti ile iyice şiddetlenen ülkemize yönelik saldırılar zinciri yakın zamana kadar devam etti. İstanbul merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını takip eden sokak terörü ve boykot çağrıları da bu saldırıların devamı niteliğinde. Ana muhalefet partisi genel başkanının milli markaları hedef gösteren bununla da yetinmeyip Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden sorumsuz tavrı nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu göstermeye kafidir. Ülkemizde tüm umudunu Türkiye'nin ekonomik olarak tökezlemesine bağlamış köhne bir zihniyet var.