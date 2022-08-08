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Erdoğan: ''Elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık''

Erdoğan: ''Elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Büyükelçilerle buluşmasında yaptığı konuşmada ''Kendini milletten üstün gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, 13. Büyükelçiler Konferansı için Ankara'ya gelen büyükelçilerle buluşmasında konuştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kendini milletten üstün gören elitist zihniyetin engellemelerine maruz kaldık. Devletin içine sızmış örgütlerden farklı menfaat gruplarına kadar birçok karanlık odakla karşılaştık mücadele ettik. Milletimizin güçlü desteği ve demokratik zeminde yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde tüm saldırıları boşa çıkardık. Ülkemize hizmetler yatırımlar kazandırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek Türkiye'ye bedel ödeten vesayetçi yaklaşımı rafa kaldırdık.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Oluşan müspet atmosferi kalıcı ateşkese tahvil etmek ne yazık ki mümkün olmadı. Savaşın uzamasını isteyenler de vardı. Tahıl koridoru mutabakatının hayata geçirilmesini temin ettik. Gemiler geliyor. Böylece gıda krizinin kapıda olduğu dönemde dünya arz güvenliğine katkıda bulunduk. Ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmadan bu mutabakatını işletmeyi başardık. Ermenistan'ın gelişmeleri doğru okuyarak Azerbaycan ve Türkiye'nin samimi çağrılarına karşılık vermesiyle bölgemizin istikrara kavuşacağına inanıyorum.

''TÜRKİYE FİLİSTİN HALKININ YANINDADIR''

Kudüs meselesindeki hassasiyetimizi İsrail yönetimi ile en üst düzeyde paylaşıyoruz. Son birkaç gündür İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırıları karşısında net bir duruş sergiledik. 

''ÇOCUKLARI ÖLDÜRMENİN HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ''

Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır."

SURİYE'YE HAREKAT HAZIRLIĞI

Terör örgütünün yuvalandığı bölgeleri temizleyeceğiz.

''4. SONDAJ GEMİMİZİ YARIN MERSİN TAŞUCU LİMANI'NDAN UĞURLAYACAĞIZ''

Abdülhamid Han adını koyduğumuz 4. sondaj gemimizi yarın Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurlayacağız.

''HİÇBİR NATO ÜLKESİ FETÖ'CÜ ALÇAKLARA GÜVENLİ LİMAN OLMAMALI''

Hiçbir NATO ülkesinin Türk adaletinden kaçan FETÖ'cü alçaklar ve PKK'lı teröristler için birer güvenli liman olmaması gerekir."

 

Etiketler recep tayyip erdoğan etilist zihniyet zihniyet elit elitist
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