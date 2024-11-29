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Erdoğan: ''En zor günler geride kaldı''

Erdoğan: ''En zor günler geride kaldı''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda düşüşün hızlanacağını belirterek, ''En zor günler geride kaldı'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde Dünya Müslüman İş Alemi MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan, enflasyonda düşüş trendinin süreceği ve fahiş fiyatla olan mücadelenin devam edeceğini mesajını verdi. 

"En zor günler geride kaldı" diyen Erdoğan, "Milletin lokmasına uzanan elleri kıracağız. Türk ekonomisi fırtınalı sulardan serin sulara doğru yol almaktadır. Bundan sonra rüzgara karşı değil, rüzgarı arkamıza alarak ilerleyeceğiz" diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

"Göç konusu sadece bizim gibi ülkeler için değil, tüm ülkeler için günümüzün en hassas meselelerinden bir tanesi.

Bütünlüklü bir anlayışla okumak, buna göre doğru, kalıcı ve uzun vadeli politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz.

Göç konusuda insani değerleri merkezi alıyoruz. Düzensiz göç baskısıyla yüzleşen her devlet gibi elbette Türkiye de illegal göç akımlarıyla mücadelesini tavizsiz sürdürecektir."

Avrupa'da 6 milyondan fazla vatandaşımız yaşadıkları ülkelere katkı sağlıyor.

Suriye'de güven ortamı güçlendikçe gönüllü dönenlerin sayısı artacaktır.

Göç olgusu ırkçı söylemlere mahkum edilmemeli.

"ZORLUKLARA RAĞMEN EKONOMİMİZ REKORLARA KOŞUYOR"

Zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi üretimde ve dış ticarette rekorlara koşuyor. 

Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için yaptığımız harcamaların toplam değeri 72 milyar dolara yaklaştı.. Geçen sene deprem etkisine rağmen milli gelire oranla yüzde 5,2'de tuttuğumuz bütçe açığını bu sene yüzde 4,9'a indirmeyi hedefliyoruz.

2023'te yüzde 5,1 büyüdük. Bütçe açığını 2025 yılında yüzde 3,1'e indirecek ve dezenflasyona maliye politikası kanalıyla da çok güçlü destek vereceğiz.

Türkiye ekonomisi 17 çeyrektir kesintisiz büyüyor. Ekonomimiz güçlü performans sergiliyor. 

Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz.

Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı yıllık bazda 1 milyon 129 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye çıktı.

ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLAR

En zor günler kaldı. Enflasyona başlayan düşüş trendi hızlanarak devam edecek.

Fahiş fiyatla olan mücadelemiz devam edecek. Daha fazla para kazanmak, kar elde etmek için milletin lokmasına uzanan elleri kırmakta en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz.

Milletin refahı, huzuru, geçim sıkıntısı yaşamaması bizim en büyük önceliğimizdir. Bu konuda hiçbir zaman taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz.

Türk ekonomisi fırtınalı sulardan serin sulara doğru yol almaktadır.  Dünyada ve bölgemizde fevkalade bir hadise olmazsa Allah'ın izniyle bundan sonra rüzgara karşı değil, rüzgarı arkamıza alarak yürüyeceğiz.

Muhalefetin yönettikleri şehirlerde trafik sorunu katlanılmaz boyutlara ulaşmış, belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, iş bilmezlik almış başını gitmiş.

Etiketler recep tayyip erdoğan ekonomi enflasyon
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