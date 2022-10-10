Erdoğan, esnaflara verilecek kredinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe’de toplandı. Toplantı 3 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ve 3 saat 45 dakika süren Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının hemen ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Etlik Şehir Hastanesi'ni 28 Eylül'de hizmete açtık. Şehir hastanelerimiz dünya çapında model alınıyor.

Esnaflarımıza yönelik yeni müjdelerimizi konuşmamızın son kısmında paylaşacağım.

İktisatçılarla yaptığımız sohbette gördük ki Türkiye ekonomi programıyla dünyanın önünde gitmektedir.

Katılım finans kurumlarının önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum.



BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsüyle çalışma konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk ve tarihi bir çağrı yaptık. Ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma konusunu çözmüştük. Bu konu yeniden gündeme gelince çözümü için yeniden anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Daha kapsamlı bir anayasa değişikliği hazırlığı yapması için talimatımızı verdik. Yasakçı bir zihniyetin hala pusuda beklediğini gördük. Konu Meclis gündemine geldiğinde herkesin nasıl bir tutum izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

CEMEVİ BAŞKANLIĞI

Artık cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalara bu kurumsal yapı altında hizmet sağlanacak. Alevi Bektaşi kardeşlerimizin asırlık beklentilerine karşılık açıkladığımız müjdelerin hayırlı olmasını diliyorum.

Toplantımızın hemen öncesinde üniversitelerimizin 2022-2023 akademik açılış töreninde hocalarımızla ve öğrencilerimizle birlikteydik. Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz. Üretim ve tedarik kanallarının tıkanmasıyla başlayan ve resesyon ihtimaliyle devam eden bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Ancak Türkiye diğer devletlerden farklı olarak tehditleri önceden görebilme ve hızla tedbir alabilme kabiliyetine sahiptir. Ekonomik saldırılar karşısında geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde küresel krizin yıkıcı etkilerini en aza indirebilmeyi başarabiliyoruz.

İstihdam odaklı ekonomi programımız sayesinde resesyon tehlikesinin giderek daha yüksek sesle konuşulduğu bir dönemde insanımızın aşını, işini, geleceğini güvence altına aldık. İşsizlik oranı yüzde 9.6 ile tek haneli rakamlara gerilerken istihdam sayımız 31 milyonun üstüne çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk. Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken refah kaybını telafi edecek adımları birer birer atıyoruz.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ

500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri kazandırma amacını taşıyan İlk Evim İş Yerim kampanyasındaki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Kampanyamızın müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında bu rakamların daha da artacağı açıktır. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan sayıyı 500 bine tamamlayacağımızı söylemiştik. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 1 milyon arsa ile ilgili hazırlıkları tamamladık.

Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin çok altında bir şekilde sunmakla kalmayıp bir an önce evlerini yapabilmelerine de destek vereceğiz. Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek, 5 katı geçmeyecek. Finansman konusunda bankalarla iş birliğine gidilecek. Başvurular bugün itibarıyla başladı. Vatandaşlarımız arsa tapularını aralık ayında itibaren alabilecekler, tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek. TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

İlk Evim İlk İş Yerim kampanyasının ülkemizde yol açacağı hareketlilik 2 trilyon liraya ulaşacak. Kampanyamızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Bir müjde de üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerimize ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde öğrencilerimizin ailelerinin yanına gidebilmesini temin etmeyi hedefliyoruz.

ESNAFLARA MÜJDE

Esnaflarımızın yanında olduk olmaya devam ediyoruz. Yeni bir kredi destek paketiyle esnafımızın huzurundayız. Yüzde 7.5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 500 bin liraya, taşıt kredisi limitlerini 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 300 bin liraya yükseltiyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafa yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz. Tüm bu kolaylıkların esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.