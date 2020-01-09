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  4. 09 Ocak 2020 17:46

Erdoğan ''evlilik dışı ilişki özendiriliyor'' dedi, sosyal medya karıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Engelli Memur Atama Töreni'nde konuştu. "Batı çöküyor. Niye? Aile kurumu diye bir kavram kalmamış" diyen Erdoğan, evlilik dışı hayat biçiminin özendirilmeye çalışıldığını belirtti. Erdoğan'ın bu sözlerine sözlerine ekonomik nedenlerden dolayı evlenemeyenler sosyal medyada tepki gösterdi.

Erdoğan ''evlilik dışı ilişki özendiriliyor'' dedi, sosyal medya karıştı
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde engelli yurttaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin" diye konuştu.

Erdoğan'ın 'evlenmiyorlar' sözlerine sosyal medyada büyük tepki çekti. Sosyal medyada #EvlenmiyorumÇünkü hastag'i Türkiye gündemine oturdu.

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