Erdoğan: Eyalet, federasyon hiçbiri gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması"nda halka hitap etti.

Erdoğan eleştiri okları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Batı'ya yönelikti. Erdoğan gündemin bir numaralı tartışma konusu ''eyalet sistemi'' iddialarıyla ile ilgili mesajını ise konuşmasının sonunda verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"HADDİNİ BİLMEZSEN PATLATIRLAR ENSENİ

BUNLAR PUSULAYI ŞAŞIRDI"

CHP'nin Konya milletvekilinin ettiği densizliği biliyorsunuz değil mi? Denize dökecekmiş milleti. Sen önce haddini bil haddini. Bilmezsen haddini patlatırlar enseni. Sen bu milleti ne zannediyorsun? Bunca yıl Konya'nın ekmeğini yemiş suyunu içmiş birisi olarak bunu nasıl söylersin? Eminim Konyalı bu densize Pazar günü haddini bildirecektir. Tabi onun şahsında onun izinden gidenlere de bu sözüm. İlk dersi sandıkta vereceğinize inanıyorum bu zihniyete. CHP Genel Başkanı, eski Genel başkanları ve vekilleri olarak pusulayı şaşırmış durumda. Milletimizin özü çürün olanlarla işi olmaz.

"MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM, SANDIKLARA SAHİP ÇIKALIM"

Artık hükümetler medya patronlarının yalılarındaki pazarlıklarla değil sandıkta kurulacak. Pazar akşamı inşaAllah bu ülkenin bayramı olacak. Bu tarihi bir devrim. Sandıklara sahip çıkacağız. İhmal yok aman ha! Her aşamada dikkatli olun. Sakın sağda solda söylenenlere kulak asmayın. Aklınıza takılan bir şey varsa sandık görevlilerine sorun. Sandık müşahitleri oradan tutanakları almadan ayrılmamalı.

SEN KİMSİN YA?

Avrupa'nın AGİT örgütü var. Kalkmış EVET çıkarsa burada sıkıntıların olduğu anlamına gelir diyor. Sen kimsin ya? Haddini bil! Senin böyle bir görevin mi var? Siz ne derseniz deyin. Pazar akşamı bu millet bu işi bitirecek.

BENİ NE DE ÇOK SEVİYORMUŞ

Kılıçdaroğlu neyiniz eksikti de anayasayı değiştiriyorsunuz diyor. Soru doğru da soranın niyeti doğru değil. Erdoğan'dan sonrası ne olacak diyor. Meğer beni ne kadar seviyormuş ya!

TEK AMAÇLARI HİZMETLERİ SABOTE ETMEK

Her fırsatta anayasa mahkemesini yol ettiler. Sanmayın amaçları hukuku korumak, tek gayeleri hükümeti iş yapamaz hale getirmekti. Sürekli gensoru veriliyordu. Bundan sonra gensoru yok. Bu hak milletin. Bunların en büyük hedefleri hizmetleri sabote etmekti. Biz en başından beri anayasa değişikliğini kendimiz için değil ülkemizin geleceği için istediğimizi söylüyoruz.

Anayasa ve yönetim sistemi meselesi bugünün konusu değildir. Son 6-7 yıldır bu konu gündemden düşmemiştir. MHP sağolsun sayın Bahçeli bu pakete destek verdi de meseleyi milletimizin önüne getirdik. Keşke CHP de içinde yer alsaydı ama almadı. Bunlar beyaza siyah demekle maruftur. Gelin 16 Nisan'da ülkemizi yeni yönetim sistemine kavuşturalım.

SAADET PARTİLİ HANIM KARDEŞLERİM O ZATIN MAKAMINA GİTMİŞ! ÇOK ÜZÜLDÜM

Artık kifayetsiz genel başkanlara mecbur değilsiniz. Denize dökeriz diyen zat vardı ya! Saadet partili bazı hanım kardeşlerim bu zatı makamına gitmiş makamında ziyaret etmiş. Çok üzüldüm.

PAZAR GÜNÜ BATI'YA DA CEVAP VERECEKSİNİZ

Türkiye içerde ve dışarda çok büyük saldırılara maruz bırakıldığı bir dönemden geçiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletten daha güçlü değiller. Pazar günü Batı'ya da cevap vereceksiniz. Unutmayın! Türk milleti kuruculuk vasfıyla öne çıkan bir millettir. Yurt, yuva, medeniyet kurar.

YA SİLAHLARINI GÖMECEKLER YA YOK OLACAKLAR

20 ayda 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Girdik inlerine daha da gireceğiz. Bunları sıfırlayacağız. Tüm silahlarını ya gömecekler ya da yok olacaklar. Tüm terör örgütlerinin başlarını ezmek üzerimize vacip.

İDAM GEÇMEZSE DE SON SÖZÜ MİLLET SÖYLER

Ben inanıyorum ki bu talebiniz meclisten geçer. Geçerse ben onaylarım. Geçmezse de inanıyorum ki Ak Parti ve MHP bir gensoru ile ne yapar? Bunu size getirir. Son sözü yine millet söyler. Siz söylersiniz. Kararı siz verirsiniz.

ÜNİTER YAPININ EN BÜYÜK SAVUNUCUSUYUM;

FEDERASYON DİYE BİR GÜNDEMİMİZ YOK

Şimdi son günlerde bir dedikodu var. Dilden dile dolaşıyor. Üniter yapı tartışması. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu en başta gelen müdafii en başta şahsım oldu biz olduk. Federasyonmuş, şuymuş buymuş, hiçbiri bizim gündemimizde yoktur. Olamaz. Bunların bir çoğu zaten tarih oldu. Siyaset artık güncelleniyor. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz. Selçuklu ile, Osmanlı ile Cumhuriyetimizle iftihar ediyoruz.

MHP lideri Bahçeli'den eyalet sistemi çıkışı