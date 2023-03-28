Erdoğan, Fatih Erbakan görüşmesi sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne giderek Erbakan ile görüştü. Fatih Erbakan görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) geldi. Erdoğan, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın görüşmesi saat 16:10 sıralarında başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Erbakan görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürdü. Genel merkezde parti kurmayları ve Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıkların değerlendirilmesi bekleniyordu.

Yeniden Refah’tan yapılan açıklamada Erdoğan'ın ziyaretin “nezaket ziyareti” olduğu belirtilmişti.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova görüşme ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Fatih Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde kamuoyuna yansıyan ikinci görüşme gibi dursa da bu dördüncü görüşme olacak. Erdoğan ile Erbakan bir ay önce ilk görüşme yapmıştı. Nitekim Yeniden Refah Partisi'nin ittifaka dahil olma süreci de o görüşme sonrası başlamıştı. İkinci görüşme çok tartışırken ilkeler ve vekillik konusunda çıkan pürüzler sonrası yine Erdoğan ile Erbakan, Külliye'de bir araya gelmişti. O görüşmeden sonra bir ilerleme sağlanamadı. 19 Mart'ta Bor Tesisi açılışında Cumhurbaşkanı'na bilgi verildiği ve sonrasında o görüşmeler neticesiz kaldı. Ardından devreye girenler oldu. Hem partilerin içinden hem partilerin dışından hem de ittifakın içinden isimler devreye girdi.

AK Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılım davetini önce reddeden YRP, daha sonradan yapılan görüşmelerin ardından ittifaka katılım kararı almıştı. Fatih Erbakan'ın bu kararı kamuoyundan tepki çekmişti.

Erbakan, Cumhur İttifakı'nın katılım teklifini kabul etmiş ve Cumhurbaşkanlığı adaylığından da çekilmişti.

ERBAKAN'DAN AÇIKLAMALAR: PRENSİPLERİN UYGULANMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Görüşme sonrası Erbakan'ın açıklamaları:

"Biraz evvel sayın Cumhurbaşkanımız partimizin genel merkezine ziyarette bulundular. Kendilerine en içten teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Seçim sürecindeki çalışmalarla ilgili fikri alışverişinde bulunuldu. Geçen hafta Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı belirtmiştik. 14 Mayıs'ta kendi logomuzla, adaylarımızla seçimlere gireceğiz, ancak Cumhur İttifakı çatısı altında Yeniden Refah Partisi olacak. İnanıyoruz ki ülkemizin, milletimizin hayrına olan ilkelerimiz ortak hedeflerimiz haline dönüşecektir. Biz Milli Görüş hareketi olarak hayra vesile olan şerre engel olan bir siyasi anlayışı ortaya koymuş bir hareketiz. Bundan böyle de aynı olacaktır. Bu hassasiyete sahip bir parti olarak geldiğimiz noktada, altılı bir kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Bununla birlikte ilkelerimizden de taviz vermeyeceğiz. Bu prensiplerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Milli, yapıcı muhalefetimizi daha da güçlü şekilde, Meclis çatısı altında devam ettireceğiz."

Yeniden Refah Partisi, YSK'ya ittifak protokollerinin teslim edildiği son gün ittifaka dahil olduğunu açıklamıştı.