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Erdoğan, Fatih Erbakan ile görüşecek

Erdoğan, Fatih Erbakan ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret edecek.

Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek.

Görüşmenin saat 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Etiketler recep tayyip erdoğan cumhur ittifakı fatih erbakan
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