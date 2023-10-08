Erdoğan: Filistin devleti ertelenemez

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi olma özelliği taşıyan Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Törende yaptığı konuşmada İsrail-Filistin gerilimine değinen Erdoğan, ''67 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez ihtiyaçtır.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sayın Metropolit, Süryani Ortodoks cemaati mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Afganistan'daki depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Yardım malzemelerini süratle ulaştırılması için talimat verdik.

Temelini birlikte attığımız kilisenin açılışını sizlerle beraber yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Tüm İstanbul halkımız gibi Süryani toplumunun ihtiyaçlarını karşılamayı da devletimizin asli görevleri arasında addediyoruz. Sayın Kadir Topbaş ile bu süreci başlattık. Sürecin kesintiye uğramaması için girişimlerde bulunarak 3 Ağustos 2019'da temelini attık. Sıkıntıların çözülmesi için güçlü irade gösterdik. Devletimizin desteği, Süryani toplumu maddi katkısı ile yapılan kilisenin hayırlı olmasını diliyorum. 2002'den beri hayata geçirdiğimiz reform niteliğindeki birçok çalışmadan biridir.

Bulgar Demir Kilisesi'nin açılışına bizzat katıldım. Toplam 20 ibadethane restore edilerek hizmete açıldı. Bütün vakıflar sorunlarını devletin en yüksek kademesine iletme fırsatını buldu. Balkanlar ve Batı Trakya'daki ayrımcılık devam etse de biz farklı inanç gruplarına asla bu yola tevessül etmedik. Edilmesine de izin vermedik. Hiçbir şekilde bazı ülkelerle olan anlaşmazlıkların vatandaşlarımızı etkilemesine izin vermiyoruz.

Ülkemizdeki azınlıklara ait 58 okul mevcut. Süryanilerin de okul açmasını temin ettik. Bu bölgede talep edilen bir okul konusunu da içişleri bakanımızın verdiği müjde ile 2 dönüme yakın arazi tahsisi ile o adımı da atmış olacağız.

Bu okulları devletimizin resmi okullarından ayrı tutmuyoruz. Her türlü desteği sunuyoruz. Vakıf seçimleri çıkan yönetmelik ile kısa sürede gerçekleştirildi. 6 ay içinde 167 azınlık vakfı seçimi tamamlandı. Uzun zaman alacak nice adımı siz vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Her türlü ihtiyacınızda yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Ortak vatanımız olan Türkiye'nin büyümesi için sizlerin de gereken desteği vereceğine inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nda sizlerin katkısına güveniyorum.

Bu hoşgörü tablosunu çok anlamlı buluyorum. Türkiye farklı kültürleri asırlar boyunca barış içinde yaşatmış örnek birikime sahiptir. Bizim medeniyetimizde mazlumun da zalimin de kimliğine bakılmaz. Kimliğine bakılmaksızın zalimin karşısında mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir.

ÜYESİ OLDUĞUMUZ HER PLATFORMDA TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİYORUZ

Son dönemde İslam düşmanlığı başta olmak üzere nefret suçları artmakta. Düşünce hürriyeti denilerek göz yumuluyor. Büyükelçiliklerimizin önündeki saldırılara müsaade ediliyor. Diğer inanç gruplarının da verdiği tepki yok sayılıyor. Tahammül sınırlarını aşan bu saldırıların yenilerinin eklenmesini kabul edemeyiz. BM başta olmak üzere üyesi olduğumuz platformlarda bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Musevisi ve Hristiyan'ı ile vatandaşlarımızın tepkilerini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

BAŞKENTİ KUDÜS OLAN FİLİSTİN DEVLETİ ERTELENEMEZ İHTİYAÇTIR

Kudüs'ün mübarek bir yeri vardır. Osmanlı'nın bölgeden çekilmesi ile Müslüman ve Hristiyanların hakları adım adım ihlal edildi. Yüz yıllar boyunca barış yeri olan Kudüs gasbın ve yıkımın sembolü haline geldi. Bugün bölgemizdeki sorunların temelinde Filistin meselesi bulunuyor. Mesele çözülmedikçe bölge barışa hasret kalacaktır. İki devletli çözümün muhafazası önemlidir. 67 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez ihtiyaçtır. Haremi Şeref'e olan saldırılar artmaktadır. Biz hakkı hakikati, doğruyu söylemekten çekinmiyoruz.

Bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturu ile hareket ediyoruz. Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin barışa kavuşmasıdır. Kundaktaki bebelerin ölümü ve acı çekilmesi yürekleri yakıyor. Türkiye çatışmaların bir an önce durması, gerilimin düşmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Sükûnetin tekrar tesisi için diplomasi çalışmaları devam ettirmekte kararlıyız.

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK KİLİSESİ

Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulunduğu alanın boş bölümüne 5 katlı olarak projelendirilen kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kültür salonuna ayrıldı.

Giriş katında ayinlerin yapılacağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.