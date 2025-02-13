Erdoğan: ''Filistin pazarlık konusu yapılamaz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. Ebediyen de öyle kalacaktır'' dedi ve Filistin topraklarının pazarlık konusu yapılamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli kardeşim başbakan Şerif'le bu toplantıya katılmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. İkili ticaretimiz yıldan yıla güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre %30 oranında artarak bugüne kadar ki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı. Ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmimizin gerisindeyiz. Potansiyelin yerine getirilmesinde şüphesiz hepimize görev düşüyor.

Ortak bildiri metni ticaret bakanlarımız tarafından imzalandı. Ayrıca kombine yük taşımacılığını geliştirmemiz, çeşitliliği sağlamamız önemlidir. Hayata geçirebileceğimiz projeleri değerlendirmemiz tüm bölgenin menfaatine olacaktır.

Her geçen yıl dönüşen Pakistan ekonomisinin önümüzdeki dönemde enerji başta olmak üzere, tarım, sağlık alanlarında önemli projelere imza atması bekleniyor. Türkiye olarak bu vizyona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Türk müteahhit firmaları Pakistan'da 3,5 milyar doları aşan yatırımlara imza attı. Kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz. Burada bir gerçeği bilmenizi isterim. Bizim görevimiz siz iş dünyamıza yardımcı olmak, girişimcilerin önlerindeki engelleri kaldırmaktır. Yatırımcılarımızın iki ülke arasındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi için her türlü desteği verdik. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Türkiye-Pakistan işbirliği semerelerini tüm alanlarda toplayacağız.

6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 2 depremde 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu zor günümüzde de Pakistan halkının desteğini, dayanışmasını ilk andan itibaren yanımızda hissettik. Şeref kardeşimin şahsında Pakistan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz perşembe günü depremin 2. yılıydı. Depremin 104 milyar doları dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulmasına rağmen yaralarımızı süratle sarıyor. Depremin üzerinden 2 yıl geçmeden 201 bininci konutun anahtarlarını evi yıkılan vatandaşlarımıza teslim ettik.

"GAZZE GAZZELİLERİNDİR"

2024 yılında ihracatta 262 milyar dolarla son 100 yılın rekorunu kırdık. Son 1 yılda 986 bin kişilik istihdam artışı sağladık. Turizmde 62 milyondan fazla kişiyi ülkemizde ağırladık. Bölgemizdeki sıcak çatışmalara ve küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen Türkiye olarak bu başarılara imza attık. Komşumuz Suriye'de devam eden çatışmalar 8 Aralık itibariyle ümit dolu bir döneme bıraktı. Suriye'de ekonomi, ticaret, yatırımlar noktasında çok farklı bir sürece gireceğiz. Suriye'den sonra bir başka olumlu haber de 19 Ocak'ta Gazze'den gelmişti. 15 aydır İsrail'in katliamlarına maruz kalan Gazze'de geçici ateşkes sağlanmıştı. İsrail'in yine verdiği sözleri tutmaması sebebiyle maalesef ateşkes mutabakatı önceki gün çıkmaza girdi. Bölgemizin tekrar kan ve gözyaşına sürüklenmeye çalışıldığını görüyoruz. Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Filistinlilerin vatan toprakları pazarlık konusu yapılamaz. Başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere insanlık ittifakının bu kritik süreçte Gazzelileri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Yeni bir Nakba yaşanmaması için biz de çalışacağız.

Etrafımızda yaşanan hadiseler dolayısıyla güvenlikten ekonomiye ciddi sınamalarla uğraşıyoruz. Önümüze çıkan tüm engelleri aşacak kudrete, azme sahibiz. Türkiye-Pakistan omuz omuza verirse ekonomiden güvenliğe birçok alanda bu coğrafyanın kalkınmasına en fazla kalkınmayı yapabilecek 2 ülkedir. Bunun için hedeflerimize sıkı sıkıya sarılacağız. Çözüm için gayret göstereceğiz.