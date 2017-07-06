Erdoğan, Fırat Kalkanı'nda öldürülen terörist sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Fırat Kalkanı Harekatı'yla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik'' dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dünya artık lokal mevziler olarak ele alınacak değil bir bütün olarak ele alınması gereken bir zemin arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetiyle samimi iştişarelerimiz aynı zamanda bakanlarımız arasında da gerçekleşti. DEAŞ ve FETÖ gibi mukaddes dinimizi kendi kirli amaçlarına alet eden şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız.

Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'yla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik."