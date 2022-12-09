  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan Gazprom Başkanı ile görüştü

Erdoğan Gazprom Başkanı ile görüştü

Erdoğan Gazprom Başkanı ile görüştü
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti. Görüşmede, Rus gazının Türkiye'ye arzı ve Türkiye'de gaz merkezi oluşturulma ihtimalleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Gazprom Başkanı Aleksey Miller'i kabul etti. Görüşmede, Türkiye'de gaz merkezi oluşturulması ihtimallerinin yanı sıra Rus gazının Türkiye'ye arzı konuları ele alındı.

Etiketler erdoğan görüşme rus
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EYT’de büyük skandal! EYT'lilerin evrakları kayboldu
Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada
Emeklinin zam oranı netleşiyor! En düşük emekli maaşı hesaplandı
Cübbeli Ahmet de çocuk gelin rezaletinde sessizliğini bozdu
Türk kullanıcılarının Google'da en çok aradığı ''neden''ler belli oldu
Bir dizi daha reytinglere yenildi! Erken final yapıyor
İslam Memiş altın ve dolar için tarih verdi
Benzine bir indirim daha geliyor
Türk dizileri Netflix'e damga vurdu! İşte en çok izlenen filmler ve diziler
Ünlü ekonomistten dolar kuru için kritik yıl sonu uyarısı