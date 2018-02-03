Erdoğan: Gerekirse Afrin'e önce ben gideceğim siz de...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Batman 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, "O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Gerekirse Afrin'e önce ben gideceğim siz de benimle beraber geleceksiniz" dedi.

''BATMAN'DA İLK ADIMI ATIYORUZ''

Erdoğan, ''Batman'da çok daha fazla çalışmamız gerekiyordu. Kendimizi daha fazla anlatmalıydık. Burada bir eksiğimiz var. 2019 seçimlerinde hedeflediğimiz tabloyu yakalayacağız. Bugün inşallah 2019 seferimizin Batman'daki ilk adımını atıyoruz.'' dedi.

''GEREKİRSE AFRİN'E ÖNCE BEN GİDECEĞİM''

''Biz hiçbir zaman sıkıntıyı milletimizde arayan bir parti olmadık. Hatayı kendimizde aradık. Tehditle, şantajla oy toplamadık.'' diyen Erdoğan, O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Çünkü onların nefes alması demek vatandaşımızın nefesinin kesilmesi demektir. 13-14-15 yaşındaki kızlara bunlar dağlarda silah eğitimi vermiyor mu? Bunların artık önüne geçiyoruz. Anaları ağlatmayacağız. Gerekirse Afrin'e önce ben gideceğim siz de benimle beraber geleceksiniz.'' ifadelerini kullandı.

''FİTNE KAZANLARININ KAYNADIĞINI BİLİYORUZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, onun için meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız. Bizim yardım kapımız Allahtır. O bize yeter. Kapalı kapılar ardında hangi fitne kazanların kaynadığını biliyoruz. Ne terör örgütlerinin nede onlara piyonluk yapan siyasetçi, sanatçı, aydınların bizi hedeflerimizden şaşırtmasına izin vermeyeceğiz.'' dedi.

CHP'YE ÖSO TEPKİSİ

CHP'ye sert sözlerle yüklenen Erdoğan, ''(ÖSO) Onlar 'Biz Osmanlı'nın, Türk'ün dostuyuz' diyor. Bu CHP'nin ahlaksız temsilcileri de onları kalkıyor, maalesef terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. Şu anda Özgür Suriye Ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmedimle yan yana, omuz omuza. Kolunda fors olarak ne var? Türk bayrağı var. Peki PYD'nin kolunda ne var? Amerika'nın bayrağı var. PKK'nın malum, artık ne dersen de, onlar var. Bu CHP, işte bu.'' şeklinde konuştu.