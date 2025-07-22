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Erdoğan: ''Güç dengelerinin yeniden belirlendiği bir süreçten geçiyoruz''

Erdoğan: ''Güç dengelerinin yeniden belirlendiği bir süreçten geçiyoruz''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz. Her gün yeni bir krize uyanıyoruz. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (İDEF 2025) açılışına katıldı. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 27 Temmuz tarihine kadar sürecek olan fuarın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül ve TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program katılımcılara Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki gelişimini yansıtan 3 dakikalık bir tanıtım filmi ile devam etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün programda konuşma yaptı. Programda konuşan Bakan Güler, "Bugün geldiğimiz üstün seviyede, yoğun bir emek ve özveri, büyük bir sabır ve gayret ile yüksek bir heyecan ve motivasyon etkilidir. Şu bir gerçek ki; savunma sanayimizin yerli, millî, özgün, yenilikçi ve modern sistemleri, şanlı ordumuzun gücüne güç katarken, ekonomimize büyük katkılar sağlamakta, aynı zamanda ülkemizin uluslararası alandaki etkinliğini de pekiştirmektedir" dedi.

KARA ARAÇLARI GEÇİDİNE HAVA ARAÇLARI DA EŞLİK ETTİ

Konuşmaların ardından geçit törenine geçildi. 45 dakika süren törende çeşitli askeri kara araçları sergilendi. Törene zaman zaman hava araçlarının geçişi de eşlik etti. Katılımcılar, geçit sırasında yerli üretim teknolojilerin sahadaki etkisini görme fırsatı buldu.

'ASIL MESELE, KAZAN-KAZAN TEMELİNDE UZUN VADELİ ORTAKLIKLAR TESİS EDEBİLMEKTİR'

Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılki organizasyonda 99 ülke ve uluslararası kuruluştan 219 heyeti temsilen 937 heyet üyesini misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bine yakın yerli ve 400'ün üzerinde yabancı firma; kara, hava, deniz, uzay ve siber güvenlik alanlarında geliştirdikleri ürünleri 6 gün boyunca burada sergileme imkanı bulacak. Pazar gününe kadar 120 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin fuara katılımı bekleniyor. Bu değerli buluşmayı salt ticari bir faaliyet, savunma sanayi alanındaki ürünlerin tanıtım ve satışının yapıldığı uluslararası çapta bir pazar olarak görmediğimizi özellikle bilmenizi rica ediyorum. Hep söylediğim gibi mesele alışveriş yapmak değildir. Asıl mesele, kazan-kazan temelinde uzun vadeli ortaklıklar tesis edebilmektir. Mesele, ticaretle birlikte kalıcı iş birlikleri geliştirebilmektir. Türkiye olarak biz buna hazırız ve çok yönlü iş birliklerine açığız. IDEF 2025'te ürün ve ekipmanlarıyla yer alan firmalarımızın tamamına başarılar diliyor, misafir heyetlerimizin her birine şükranlarımı iletiyorum. Savunma alanı başta olmak üzere, iki bin yirmi beşin sektör ve firmalarımız arasındaki ilişkilere önemli katkılar yapmasını, yeni iş birliklerine kapı aralamasını, dostluk ve kardeşliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜNÜN HAKLI OLDUĞU BİR ANLAYIŞ TARZI HIZLA KANIKSANIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin de takip ettiği üzere, her gün yeni bir krize uyanıyoruz. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor. 2'nci Cihan Harbi sonrası kurulan kural temelli uluslararası sistemin yerini, 'kimin gücü kime yeterse' diyeceğimiz yeni bir düzen alıyor. Haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir anlayış tarzı hızla kanıksanıyor. Haklının hakkını arayacağı uluslararası mekanizmalar ise kendilerinden beklenen görevi icra edemiyor. Türkiye gerek coğrafi konumu, gerekse tarihi, beşeri ve kültürel bağları itibarıyla bu yeni statükonun etkilerini en çok hisseden ülkelerden biridir" dedi.

'AÇLIKTAN BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ ÇOCUKLARIN DERDİ, BİZİM DERDİMİZDİR'

Erdoğan, "Gazze'de 22 aydır katmerlenerek devam eden soykırımı, İsrail'in coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya dönük saldırılarını, Rusya ile Ukrayna arasında 3,5 yılı geride bırakan savaşı, Güney Asya'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Güney Kafkasya'ya kadar geniş bir bölgede nükseden sıcak gerilimlerin tamamını, bir şekilde bizi ilgilendirmekte, tedbir almamızı, müdahil olmamızı gerektirmektedir. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmış' derken bunu hamaset olsun diye söylemiyoruz. Aksine her gün yaşadığımız bir gerçeği ifade ediyoruz. Gazze'de, insani yardım malzemesi girişine izin verilmediği için açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi, bizim derdimizdir. 13,5 yıllık zulmün ardından 8 Aralık Devrimi'yle umutların yeniden yeşerdiği Suriye'ye yönelik saldırılar bizim sorunumuzdur. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan sıcak çatışmalar, aynı şekilde bizim için büyük bir endişe kaynağıdır. Libya'dan Sudan'a, Pakistan'dan Afganistan'a, nerede bir sıkıntı, çatışma, istikrarsızlık varsa, tamamı ülkemiz için dikkatle takip edilmesi gereken hassas konular arasında yer almaktadır" diye konuştu.

DHA

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Etiketler recep tayyip erdoğan idef Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı
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