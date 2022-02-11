Erdoğan günler sonra kameralar karşısında; hedefinde yine muhalefet vardı

Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan karantina sonrasında ilk kez kameralar karşısına çıktı. Kendisinin koronavirüsü atlattığını, ancak eşi Emine Erdoğan'ın henüz atlatamadığını söyleyen Erdoğan'ın hedefinde yine muhalefet vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak, cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan, cuma namazını kıldığı Çamlıca Camii'nin çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün karantina sonrasında ilk kez kameralar karşısına çıktı. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin karşısına çıkan Erdoğan, "4-5 gün içerisinde negatife döndüm. Çok rahat atlattım, aşının faydası oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 81 ilinden yükselen elektrik faturası isyanı için muhalefeti hedef alan Erdoğan "Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık uygulamaya da devam ediyoruz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PCR testi geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı. Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü açıklamıştı.

Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının katkısı elbette oldu. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük. BAE'ye bir seyahatim olacak. Bu süreç içinde de ne yorgunluk, ne bitkinlik gibi bir şey olmadı. Evimde de çalışmalarımı aynı şekilde yürüttüm. İstanbul'da Ankara'yla sürekli irtibatı sürdürdük.

Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Dural Kavşağı'nın ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekanı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldakımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

Emine Hanım benden bir gün sonra başladı ama henüz eşim atlatamadı. şu anda da tüm tedbirleri devam ediyor. Rahatsızlığını dua ediyorum ki pazartesi gününe kadar atlatır, çünkü yolculuğa beraber çıkmamız gerekiyor. O beni bırakmaz.

Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz.

Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık uygulamaya da devam ediyoruz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz.''