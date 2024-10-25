Erdoğan: Hava Kuvvetlerimiz ve MİT bu alçak saldırıya cevabımızı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, ''Hava kuvvetlerimiz ve MİT başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımız Suriye ve Irak'taki terör hedeflerinin yok ederek katbekat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapanış Töreni'ne katıldı. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını gündeme alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malumunuz önceki gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi şirketi TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine menfur bir terör saldırısı düzenlendi. Öncelikle bu kalleş ve alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, sevenlerine ve TUSAŞ'ımızın mensuplarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin fedakarlıklarını daima şükranla hatırlayacağız. İnancım ve duam odur ki; milletimiz de şehitlerimizin aziz hatıralarını, sonsuza kadar yaşatacaktır. Aynı şekilde saldırıda yaralanan kardeşlerimize de Mevla'dan acil şifalar temenni ediyorum. Burada öncelikle bir hususun bilinmesini isterim: her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da, Türkiye Yüzyılında ülkümüze kasteden alçaklarla mücadelemiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZİN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ SALDIRI BAŞARISIZ OLACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, bekasına yönelik tüm tehditleri kaynağında bertaraf etme gücüne kapasitesine ve kararlı duruma sahiptir. Türkiye, 85 milyon vatandaşının toprak kenetlenmesi ile her türlü tuzağı bozacak basirete de hamdolsun ziyadesiyle haizdir. Şu gerçeği herkes yakında görecektir: milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. TUSAŞ'taki terör eylemini düzenleyen bölücü terör üyesi hainlerin ikisi de ölü olarak ele geçirilmiştir. Hava kuvvetlerimiz ve MİT başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır. Savunma sanayi çalışanlarımızla saldırıdan hemen sonra 'hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz' diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu göstermişlerdir. İstiklal marşımızdaki o asil ruha bir kez daha şahit olduk" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne 23 Ekim Çarşamba günü terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi yaralandı. 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i kadın 2 teröristin, terör örgütü PKK üyesi olduğunu açıkladı.

DHA