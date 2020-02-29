Erdoğan: İdlib'de şehit sayısı 36'ya çıktı - Canlı yayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Ülkeminiz Suriye'de yaptığı mücadelenin anlamını hala anlamayanlar olduğunu görüyoruz. Ülkemizi güney sınırları boyunca terör koridorlarıyla kuşatmaya kalktılar.İdlib meselesi ülkemizi köşeye sıkıştırmak için özellikle kurgulanan konu olarak önümüze geldi. Biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Putin'e bizi rejimle baş başa bırakın dedim."

"Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir."

"Merkel'de dedim ki sizin bana büyük rakamlarla verdiğiniz sözünüz var, gelin destek verin dedim. En fazla 25 bin euro vereyim dedi. Biz de kabul ettik. Sonra Kızıl Haç'a vereceğini söyledi. Anlama, tanıma ve bu rakam BM mülteciler başkomiserlere gitmektedir. Oradan da Kızıl Haç'a oradan da Kızılay'a gibi bir yaklaşım ortaya koydular."

"Aradım tekrar Merkel'i dedi ki para hazır. Ben de ama bu para bize ulaşmıyor. Artık dedim ki biz size buradaki mültecileri gönderelim 25 bin euro almayalım biz size 100 bin euro verelim. Merkel tabii kabul etmedi.2

"Yeni bir göç dalgasını kaldıracak durumda değiliz. Rejimin insafına terketmek de bizim vicdanımıza sığmaz."

"Bize diyorlar ki orada ne işiniz var. Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak değil, Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Ve Suriye halkı bu iş bitti demeden çıkma gibi bir niyetimiz yok."

"Putin'e de dedim bizim önümüzden çekilin bizi rejimle baş başa bırakın. Ama biz çekildik diyemiyor."

"Dün gece Trump diyor ki, Putin'in ne beklentisi var. Kamışlı'da bir petrol olayı var dedim. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Ama bizim petrol derdimiz yok"

"Meseleyi sadece İdlib olarak değerlendirmek bizi yanıltabilir. Biz bugün Suriye sınırını terörden arındırmazsak yarın karşılaşacağımız durum çok farklı olabilir. El-Bab'ta vermedimiz savaşı Şırnak'ta Hakkari'de vermek zorunda kalabiliriz."

"1984'teki ilk terörist eyleminden itibaren 7 bin 500'e yakın güvenlik görevlimizi kaybettiğimizi unutmayalım. Topraklarımızda gözü olduğunu asla inkar etmeyen bir rejimle nasıl mücadele etmeyiz."

"Türkiye'nin Suriye'de ne işi var sorusunu soranlar aslında Türkiye terör örgütlerine teslim olmalı önerisini tavsiye ediyorlar."