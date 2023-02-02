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Erdoğan ile Bahçeli bir araya geliyor

Erdoğan ile Bahçeli bir araya geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.00'te MHP lideri Bahçeli'yi Çayyolu'ndaki evinde ziyaret edecek.

Görüşmede seçim süreci, yasal düzenlemeler gibi kritik konuların ele alınması bekleniyor.

Erdoğan dün katıldığı TRT yayınında, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli 5 Ekim, 9 Kasım ve 13 Aralık'ta bir araya gelmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi Beştepe'de ağırlamıştı. 

Etiketler recep tayyip erdoğan mhp devlet bahçeli
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