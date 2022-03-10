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Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme

Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ
45 dakika süren telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye- ABD ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu ifade etti.

"DİPLOMASİ ZAFERİ"
Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini belirterek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi

Etiketler görüşme erdoğan biden
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