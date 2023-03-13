Erdoğan ile Destici biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile biraraya geldi..

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'nde! Cumhur İttifakı'ndaki bu önemli görüşmenin gerçekleşeceği duyurulmuş ve Erdoğan'ın, Destici'yi saat 14.00'te kabul edeceği öğrenilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta da MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya gelmiş, ardından iki lider deprem bölgesine ziyaretlerine devam etmişti.