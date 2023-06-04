Erdoğan ile görüşen Stoltenberg'ten açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Görüşme sonrası açıklamada bulunan Stoltenberg, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben haftaya kalıcı mekanizmaların 12 Haziran’da bir araya gelmesi üzerine anlaştık'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Dolmabahçe Ofisi’nde gerçekleşen kabulün ardından Stoltenberg açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri, "Türkiye’ye teşekkür ediyorum, Kosova'ya ekip yolladığı için. Türkiye’yi depremden sonra ziyaret etmiştim, NATO büyük destek sağladı. Erdoğan’ı yeniden seçilmesi konusunda da tebrik ettim. Yeni gündemimizle ilgili de konuştuk. Ukrayna’ya desteğimizden bahsettik. İsveç’in NATO üyeliğini de konuştuk. Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var" dedi.

İsveç'in yeni terör yasasını yürürlüğe koyduğunu hatırlatan Stoltenberg şu ifadeleri kullandı;

'İsveç kendine düşen sorumlulukları yerine getirdi. Bizim toplumumuzda gösteri özgürlüğü var. Bunu organize edenler İsveç’in NATO'ya girmesini engellemek istiyor.'

Stoltenberg, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben haftaya kalıcı mekanizmaların 12 Haziran’da bir araya gelmesi üzerine anlaştık' dedi ve Türkiye’nin meşru endişelerinin farkında olduğunun altını çizdi.

YENİ BAKANLAR DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti.

İsveç, yeni terör yasasıyla terör örgütüne üyeliğe hapis cezası getirirken bu tür gösteriler karşısında yasanın muğlak olduğu yorumları yapılmıştı.

YASA İLE NELER DEĞİŞECEK?

1 Haziran’da yürürlüğe giren yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişleyecek.

DHA